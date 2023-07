Mikal Bridges croit à fond au renouveau de Ben Simmons

Encore diminué par des soucis au dos, Ben Simmons a connu une nouvelle saison galère. Depuis ses soucis mentaux aux Philadelphia Sixers, l'Australien a cruellement du mal à retrouver son meilleur niveau. Mais du côté des Brooklyn Nets, il peut se sentir soutenu. Notamment de la part de Mikal Bridges.

Leader de cette équipe, l'ex-talent des Phoenix Suns croit toujours à un renouveau de son partenaire. A l'occasion du podcast de Paul George, l'ailier a d'ailleurs profité de cette opportunité pour lui envoyer un message fort.

"Ben, c'est mon gars. J'ai confiance en lui, j'ai une grande foi en lui cette année. Son dos était abîmé. Maintenant qu'il a été opéré, il va pouvoir revenir. Il aime le jeu. S'il peut revenir à son meilleur niveau ? A 100 % !

Il a besoin d'avoir confiance en son corps et il sait ce qu'il peut faire. Je pense que les choses qu'il pouvait faire avec cette blessure au dos étaient vraiment limitées. Le ciel est donc la limite. Je pense honnêtement qu'il aura confiance en lui, surtout en bonne santé dans une nouvelle équipe avec un soutien total.

Il suffit d'être là avec lui et de le soutenir. Nous voulons évidemment qu'il soit agressif, mais même si ce n'est pas le cas, nous sommes toujours là pour lui. Il sera toujours mon gars, toujours mon frère. Je ne vais pas le détester ou quoi que ce soit d'autre.

Il doit le savoir, même si tu connais des difficultés, c'est cool. Quelle que soit la ville où nous nous trouvons, nous allons nous retrouver, dîner ensemble ou autre, et nous préparer pour le prochain match. Je pense que le plus important, c'est qu'il soit suffisamment confiant pour échouer et qu'il sache que nous sommes là pour lui", a insisté Mikal Bridges.

Pour retrouver un bon niveau, Ben Simmons a clairement besoin d'un environnement de confiance. Et en bonne santé, le joueur de 27 ans a effectivement une chance de revenir en forme. En tout cas, Mikal Bridges semble prêt à tout pour l'aider et l'épauler.