CQFJ : KAT, le Canada, l’Allemagne et la Lituanie en mode perfect

Les résultats du jour en Coupe du monde

Allemagne - Finlande : 101-75

Angola - République dominicaine : 67-75

Egypte - Mexique : 100-72

Liban - France : 79-85

Australie - Japon : 109-89

Philippines - Italie : 83-90

Monténégro - Lituanie : 71-91

Canada - Lettonie : 101-75

L'Allemagne, c'est sehr, sehr stark

"Maintenant que les Bleus sont dehors, je peux supporter pleinement ma patrie d'adoption". On envie Antoine Pimmel d'avoir ce joli back-up qu'est l'Allemagne, impressionnante depuis le début du tournoi et qui a bouclé cette phase de poule sur un perfect en dominant la Finlande (101-75) grâce notamment à "FIBA Schröder". On ne sait pas si c’est parce qu’il ne réfléchit pas ou parce qu’il ne se pose pas de questions (il y a une nuance) mais le résultat est le même : Dennis Schröder (15 pts) est bestial avec sa sélection. S’il peut évidemment avoir tendance à forcer sur son (vrai) talent, le meneur est un électron libre très précieux dans le système de la Mannschaft. Et les défenses n’ont pour l’instant trouvé aucune solution pour le ralentir...

Xavier Cooks a cuisiné le Japon

Après sa très courte défaite au terme d’un match magnifique face à l’Allemagne, l’Australie a tranquillement déroulé face au Japon pour prendre la deuxième place du groupe E (+ 8 après 1 QT, + 22 à la pause, 109-89 au final). Les tauliers ont assuré (26 pts et 11 rbds pour Giddey, 11 et 9 pour Patty Mills), mais c’est Xavier Cooks qui a livré un match de mammouth : 24 pts, 16 rbds, 2 ctres et 36 d’éval’. En face, Joshua Hawkinson a été tout aussi impressionnant (33 pts et 7 rbds), mais Watanabe (24 et 7) et lui étaient bien trop seuls pour espérer perturber la machine Aussie.

Le Canada venge les Bleus... ou pas

Pendant quasiment une mi-temps, on s’est un peu rassuré en se disant que même le Canada galérait contre la Lettonie. Bon, on a cligné des yeux et la bande à SGA a claqué un 10-0 pour s’envoler et remporter finalement assez sereinement cette “finale” du groupe où figuraient les Bleus. Preuve du côté caterpillar des Canadiens, le score cumulé sur les trois derniers quarts-temps : 88-52. Shai Gilgeous-Alexander (27 pts) et RJ Barrett (22 pts) ont fait le gros du boulot en attaque et la Team Canada s’avance avec beaucoup d’ambition vers la suite du tournoi.

En ce qui concerne, le match des Bleus contre le Liban, vous pouvez trouver notre récap de la rencontre ICI.

L’équipe de France se fait peur, mais se console face au Liban

KAT est heureux et ça fait plaisir

La République dominicaine finit elle aussi cette phase de poule avec 3 victoires en 3 matches. On a été suffisamment méchants avec Karl-Anthony Towns pour être heureux de le voir aussi radieux et heureux de porter aussi haut les couleurs du pays de sa mère, décédée en 2020. Les Dominicains n'ont même pas eu besoin d'un grand KAT (8 pts) pour venir à bout de l'Angola (75-67) et finir en tête d'un groupe franchement pas simple. Il n'était pas si évident d'imaginer la République dominicaine, même renforcée par un pivot All-Star NBA, terminer devant l'Italie, qui a elle assuré sa qualification en battant (90-83) les Philippines, tristement fanny devant leur public. Jordan Clarkson (23 pts) a fait de son mieux, mais la tâche était trop ardue.

Karl-Anthony Towns is fired up as the Dominican Republic wins Group A in Manila, advancing to the second round of the #FIBAWC! 🇩🇴 pic.twitter.com/sKJgJ7SowY — NBA (@NBA) August 29, 2023

La Lituanie avance masquée

On ne parle pas beaucoup de la Lituanie depuis le début du tournoi, mais les Baltes ont fini premiers du groupe D, certes pas le plus relevé du tournoi, sans perdre le moindre match. Rokas Jokubaitis (19 pts, 5 rbds, 6 asts) et les siens ont géré le Monténégro et son arme principale, Nikola Vucevic (19 pts). Le pivot des Bulls et ses camarades peuvent néanmoins se satisfaire de la deuxième place. Quoi qu'il advienne, "Vooch" pourra vanner son pote Evan Fournier pendant quelques années en lui rappelant que son pays a terminé devant le sien en Coupe du monde.

Le Mexique bien trop court

Dans la petite finale du groupe D, c’est donc le Mexique qui finit fanny, après sa nouvelle lourde défaite, face à l’Egypte (100-72). Ibarra et Cruz (21 pts chacun) étaient bien trop isolés : eux compris, seuls 5 Mexicains ont mis plus d’un point. Un seul autre a mis un point d’ailleurs…

Trop peu pour contrer l’attaque bien plus équilibrée de l’Egypte, emmené par les 22 points et 10 pds d’Ehab Amin et les 20 pts et 10 rbds du jeune pivot de la fac de Marist, Patrick Gardner.