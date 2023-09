Andre Iguodala était l'invité de JJ Redick dans son podcast The Old Man and the Three cette semaine. Le MVP des Finales 2015 a comme toujours été sans filtre, même au moment d'évoquer le cas de Jordan Poole, son désormais ex-coéquipier. Iguodala a répété qu'il adorait Poole et le considérait comme son frère, mais ça ne l'a pas empêché d'expliquer pour quelle raison il ne l'estimait pas au niveau défensivement la saison dernière.

"Jordan Poole a été deuxième meilleur marqueur de l'équipe et il nous a fait gagner un match en Finales NBA. En revenant, il s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas être aussi libre sur le terrain comme les autres. Il voulait montrer qu'on pouvait lui donner de la liberté et il ne comprenait pas pourquoi il devait faire autrement.

La saison dernière, il y a eu des moments où je lui disais que j'allais retourner ma veste à son sujet et être d'accord avec les fans qui le critiquaient (rires). Je lui disais : si tu fais encore exprès de tomber pour ne pas défendre... C'est mon frère et je l'aime, mais... C'est comme si tu essayais... de ne pas essayer. Est-ce que tu sais à quel point c'est fatigant d'essayer de ne pas essayer ? C'est plus facile d'essayer !".

Sur le plan défensif, Andre Iguodala pense que Chris Paul va beaucoup plus apporter à l'équipe que les gens ne le pensent et peut-être même que les Warriors eux-mêmes ne le pensent. En tout cas, il voit ça, sans doute à raison, comme une progression par rapport à Jordan Poole, qui va pouvoir tenter de s'épanouir différemment aux Washington Wizards.

Iguodala est toujours free agent et, s'il ne trouve pas d'équipe ou décide d'arrêter sa carrière, laissera LeBron James être le plus vieux joueur en activité en NBA.

