Andre Iguodala jouera aux Warriors pour la dernière saison de sa carrière

Nous y voilà. Après 19 ans en NBA, Andre Iguodala prendra sa retraite au terme de la saison 2022-2023. Pour faire les choses bien, le quadruple champion NBA a l’intention de tirer sa révérence sous le maillot des Warriors. Dans son podcast, "Point Forward", il annonce ainsi sa re-signature avec Golden State pour une dernière danse.

The big decision, straight from the source.

Andre and @thekidet break down what went into the call that Iguodala wrestled with all summer.

Special Pod: https://t.co/VbuT7poHQn pic.twitter.com/18w4Iqrpkr

— Point Forward (@pointforward) September 23, 2022