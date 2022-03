C’est toujours de la faute des médias. Des merdiasses. Avec ces saletés de journalopes qui relaient les arcs narratifs qui servent les intérêts des puissants qui contrôlent ces médias et leurs potes. Heureusement que des gars vifs d’esprit comme Andre Iguodala sont là pour dénoncer ces manipulations. Et expliquer aux petites gens à quel point ils sont stupides et crédules.

L’ailier des Golden State Warriors s’est fait huer par les fans des Memphis Grizzlies. Quand il est est entré en jeu. Lorsqu’il a touché son premier ballon. Ou encore au moment de dégainer un tir, réussi, à trois-points.

Nous, bêtement, on s’est dit que c’est parce qu’il n’a jamais joué la moindre minute pour les Grizzlies alors qu’il en a été membre pendant plusieurs mois. Les Warriors voulaient libérer de la masse salariale et les Grizzlies se disaient qu’ajouter un vétéran aussi expérimenté pour encadrer ses jeunes pousses était un bon move.

Mais Andre Iguodala n’a pas joué avec Memphis et les fans se sont sentis floués. Surtout qu’il n’a jamais réellement apporté d’explication convaincante. Une fois arrivé à Miami la saison suivante, il a assuré qu’il n’a jamais dit explicitement ne pas vouloir jouer avec les Grizz’. Mais que la décision de ne pas jouer de la saison était un accord mutuel. Il voulait bien jouer, mais il s’est mis d’accord pour ne pas jouer ?

Bref, connement, on s’est dit que les fans lui en voulaient encore. En fait, non. Enfin si, mais s’ils lui en veulent encore, c’est visiblement parce qu’ils sont les jouets de forces supérieures qui les contrôlent. Les fameux puissants qui possèdent les médias :

« C’est la deuxième fois que je joue ici. Je pense que c’est juste ce que le sport et les fans sont devenus », a osé Andre Iguodala après s'être fait fesser cul nu par les Grizz'. « Ils suivent plus le sport avec leurs émotions et leurs sentiments et de toute évidence la narrative qui est mise en avant, spécialement par les riches qui contrôlent les médias et qui ont une position de propriétaire. Ils peuvent en quelque sorte contrôler la narration de ce qui se passe. Je comprends que la vérité n’est pas toujours ce qui ressort. »

En gros, les fans des Grizzlies sont des crétins qui ne savent pas la vérité et qui se font manipuler par les médias. Parce que bien sûr, les riches qui contrôlent les médias de Memphis ont forcément un intérêt à ce qu’on pense toujours du mal d’Iggy trois ans après. Et la populace ne peut pas se souvenir d’elle-même de ce qui s’est passé. Surtout que ce qui s’est passé est faux.

Par contre, ce serait bien qu’Andre Iguodala livre la vérité, du coup. Que les insiders, médias et fans ne la connaissent pas, c’est une chose. Mais même ses anciens équipiers, en plus de 7 mois, n’avaient pas compris son attitude :

Et ne pigent toujours pas :

Dillon Brooks threw shade at Andre Iguodala after the Warriors' loss in Memphis pic.twitter.com/N8Tp9vwhhX — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 29, 2022

Eux aussi sont sans doute manipulés.

