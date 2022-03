Andre Iguodala tacle le front-office des Warriors

Dans la première partie de saison, les Golden State Warriors ont prouvé qu’ils avaient de quoi viser le titre tout en s’armant pour le futur. Avec Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins, en attendant le retour de Klay Thompson, la franchise avait les stars nécessaires pour gagner vite.

Surtout qu’elles sont entourées de jeunes joueurs prometteurs pour les épauler. Les James Wiseman, Jonathan Kuminga ou Jordan Poole peuvent en outre être des pièces importantes pour les années à venir.

Après un début de saison canon, cette approche semblait pertinente. Mais depuis la blessure de Draymond Green, les Warriors ont franchement marqué le pas. Et la construction de l’effectif fait parfois l’objet de critiques. Y compris en interne.

C’est même un joueur emblématique de la grande période Warriors qui est monté au front. Avec un tacle mine de rien assez appuyé sur le front-office qui le paie… Visiblement le mix stars / jeunes joueurs, sans véritables vétérans solides pour aider les All-Stars, ça ne lui plaît guère :

« C’est juste, vous savez, que c’est un peu un manque de respect pour la génération précédente », a expliqué Andre Iguodala à The Athletic. « Mais je pense aussi qu’ils ne donnent pas non plus à la nouvelle génération l’opportunité d’être des gamins et de grandir, en leur mettant tout ça sur le dos. Ils ne méritent pas ça. C’est juste mon point de vue. Je peux avoir tort. »

« Manque de respect », c’est quand même dur. Effectivement, dans les circonstances actuelles, un effectif moins jeune ferait du bien. Mais au complet, quand Draymond Green était à 100% et que Stephen Curry ne devait pas s’occuper de la quasi totalité du playmaking, l’équipe avait de la gueule, tout en préparant son futur.

Ce sont les circonstances qui ont fait que la situation s’est compliquée. Que les jeunes donnent l’impression d’être livrés à eux-mêmes comme la nuit dernière. L’équipe est ultra-dépendante de Stephen Curry. Et de Draymond Green, qui permet d’enlever une partie de la pression de la création au scoreur en chef.

Si les deux ne sont pas là, et pas à leur meilleur niveau, effectivement, les Warriors n’iront pas loin. Mais c’est le lot de toutes les équipes qui doivent se passer de joueurs de ce calibre. Que le roster soit parfaitement construit ou pas.

