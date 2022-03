Steve Kerr pète un câble et craque sur les arbitres

Steve Kerr en avait-il marre de la prestation de ses Golden State Warriors au point de trouver le moyen de se barrer ? Probablement pas, mais en tout cas il n’a pas eu à s’infliger la deuxième partie du non-match de ses troupes depuis le banc.

Le match le plus rincé et le plus truqué que vous verrez cette année

La nuit dernière, des Golden State Warriors déjà largués ont en effet dû faire sans leur coach en deuxième mi-temps. Hors de lui, Steve Kerr a craqué sur l’arbitrage en fin de première période et s’est fait éjecter.

Le buzzer avait beau avoir retenti, le technicien avait visiblement trop envie d’expliquer aux referees ce qu’il pensait de leur prestation. On imagine qu’à cela devait s’ajouter celle, dramatique, de son équipe, menée 63-37 à ce moment-là.

Steve Kerr was ejected at the end of the first half in Memphis pic.twitter.com/vEHasvoL9r

Selon Anthony Slater de The Athletic, c’est un oubli de ce que Steve Kerr pensait être un goaltending qui a initié sa rage.

Steve Kerr was just ejected leaving the floor at halftime. Went after the referee following what it seemed like he thought was goaltend. Two technicals. Warriors down 63-37 at halftime in Memphis. They're fading toward a 1-4 road trip.

