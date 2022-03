Draymond Green déprime et se trouve nul

Les Golden State Warriors attendaient beaucoup du retour de Draymond Green. Le moins que l’on puisse dire, c’est plus compliqué que prévu.

Le match le plus rincé et le plus truqué que vous verrez cette année

Après un début de saison énorme, les Warriors ont marqué le pas en 2022. Ça a notamment coïncidé avec la blessure de leur intérieur / playmaker / défenseur / homme à tout-faire. Alors forcément, après 11 semaines d’absence, la franchise californienne était heureuse de le retrouver. Et comptait bien se relancer.

Mais depuis son retour, Draymond Green galère. En 7 matches disputés, il affiche un plus/minus de -41. Pire, les Warriors ont gagné seulement un match. Le seul qu’il n’ait pas joué.

« Je n’ai jamais vraiment été dans une équipe qui est pire quand je suis le terrain », expliquait le joueur après la défaite des Golden State Warriors face aux Washington Wizards. « C’est en gros là où on en est aujourd’hui. »

Habituellement volubile et chambreur, Draymond Green n’avait rien de jovial en conf d’après-match. On le sent vraiment marqué, même s’il assure se sentir bien :

« Je me sens horrible. Je suis en bonne santé, mais je me sens nul. »

Draymond Green critical of his recent play: “I feel terrible. I feel healthy. But I’m playing terrible.” Full soundbite pic.twitter.com/WhaFCDFHab — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 28, 2022

Face aux Wizards, il a cumulé 7 pts, 5 rbds, 6 pds et 3 steals. Mais un -20 au +/-. Il n’a pas encore retrouvé le rythme et la vitesse nécessaire pour être à son vrai niveau. Pour autant, sa deuxième mi-temps a montré qu’il y avait de quoi être optimiste :

« Je pense que sa compétitivité en deuxième mi-temps était excellente. J’aimais ce qu’il produisait », témoignait son coach Steve Kerr. « Nous avons montré plus de vie en deuxième mi-temps qu’en première, et une grande raison pour cela, c’était Draymond. »

L’intérieur des Warriors n’est pas connu pour sa patience. Mais ce n’est pas au bout de sept matches qu’on peut retrouver son niveau de performance après 11 semaines sans jouer. Surtout, c’est dans quelques semaines qu’il devra être au top, pas avant.

Aux Lakers, rien n’est jamais de la faute de LeBron…