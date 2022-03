Le match le moins spectaculaire (et le plus truqué ?) que vous verrez cette année

Cette parodie de basket est probablement l'un des matches les plus cultes et honteux de la décennie. Un instant classic...

A ce niveau-là, c’est de l’art. Deux équipes maltaises ont livré une fin de match tellement peu spectaculaire que c’en était… spectaculaire. Pas un point n’a été marqué dans les 6 dernières minutes. Histoire de maintenir un score qui les arrangeait toutes les deux ?

Le basketball est certainement l’un des sports qui propose le plus de spectacle. Avec ses scores élevés et son nombre de paniers conséquents, il offre à chaque match une multitude d’actions et de moves qui ravissent les spectateurs. Le contraire d’autres disciplines - comme le foot - où seulement un but ou deux font la différence. Ces sports-là doivent leur attrait au suspense et au jeu d’échecs que se livrent les deux équipes.

Avec 0 point inscrit lors des six dernières minutes, la rencontre Depiro - Hibernians s’est rapproché des standards du foot. Sauf que techniquement ça avait plus la gueule d’un match de vétérans en Division 4 départementale du Loir et Cher ou d’une rencontre de CDM (et on parle pas de coupe du Monde, mais bien du mythique Championnat du Dimanche Matin) que d’une rencontre serrée de Ligue des Champions.

Et en terme de suspense, ça ressemblait moins au 0-0 de la finale de la CdM pas le championnat du dimanche matin, là) 1994 qu’au scandaleux Allemagne-Autriche de la CdM 1982 où les deux sélections ont totalement arrêté de jouer après le but de Horst Hrubesch. Le 1-0 qualifiait les deux équipes et éliminait l’Algérie, qui avait joué 24 heures plus tôt…

Parce que là, concrètement, Depiro et Hibernians ont totalement arrêté de jouer. Des actions où se combinent nullité et maladresses surjouées et passivité offensive et défensive digne des plus grands moments en D de James Harden version Houston (ou LeBron ces derniers temps) :

Serie A maltese di basket. 6 minuti alla fine di Depiro-Hibernians, ultima giornata di regular season. Il punteggio non cambia più, nessuna delle due vuole vincere per ottenere il piazzamento desiderato nella griglia playoff.

6 minuti di scempio sportivo. pic.twitter.com/vrI2OtsILk — La Giornata Tipo (@parallelecinico) March 27, 2022

Le pire dans tout ça, c’est qu’ils ne font même pas un peu semblant…

On pourrait penser à un match arrangé pour des histoires de paris sportifs. Genre le score sur lequel tout le monde a misé est atteint. Mais il semblerait que la Fédération soupçonne un autre type d’arrangement. Les deux équipes auraient voulu éviter l’ogre local au premier tour des playoffs.

La Malta Basketball Association va en tout cas enquêter sur cette parodie de fin de match.