LeBron James, c’était quand même pas la grande soirée du repli défensif…

Cette nuit, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à cumuler 30K points, 10K rebonds et 10K assists. Et ce grâce à un match statistiquement impressionnant : 31 pts, 7 rbds et 6 pds. Mais derrière les stats, phénoménales à 37 ans, il y a deux-trois trucs qui fâchent.

Le résultat pour commencer, bien sûr. Les Los Angeles Lakers se sont fait corriger par les Phoenix Suns (140-111). Ils sont certes privés d’Anthony Davis, mais ce n’est pas comme si les finalistes NBA pouvaient compter sur Chris Paul. On pourrait néanmoins toujours considérer que LeBron James est un joueur monumental dans une équipe catastrophique. Ce qui n’est absolument pas faux.

LeBron James premier joueur à 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes… Waouh

Mais au-delà de ses stats, il y a le visuel, ce qu’on peut voir sur le terrain. Notamment les attitudes. Il n’y a pas d’ambiance dans cette équipe. LBJ n’est pas le leader d’une bande de potes - ou au moins de collègues - qui prennent du plaisir à évoluer ensemble. Ce qui était le cas par le passé.

Et au milieu de tout ça, il y a des moments - normalement très rares pour un joueur de sa trempe - où il semble bugger et ne plus être concerné. Du moins en défense. Le match contre les Phoenix Suns a une nouvelle fois été l’occasion de le voir zapper des replis défensifs. Parfois même trois fois d’affilée.

Sur cette séquence vidéo, on n’en voit que deux, suivi d’une demande de temps-mort à Frank Vogel :







A la limite, sur le premier non-repli sur cette vidéo, il peut légitimement être soulé par la mauvaise passe sur sa coupe. Mais sur le deuxième… Vraiment étrange. Est-il fatigué ? Son genou, pas dans le meilleur des états, le gêne-t-il à ce point ? Se sent-il (de manière passagère ?) totalement démobilisé, à cause de la saison catastrophique de son équipe et/ou de la blessure d’Anthony Davis ? Surtout qu’il y a déjà 18 points d’écart alors qu’il reste encore plus de 7 minutes dans le deuxième quart.

Sauf que sa non-implication défensive était visible dès le début du match. A 37 ans, il n’est bien évidemment plus le gros défenseur qu’il a su être par le passé. Mais il y a un minimum que LeBron James n’assure plus tous les soirs.

Hier, contre les Phoenix Suns, son manque d’engagement s’est même manifesté très tôt dans le match. Au bout de trois minutes de jeu, il n’est pas revenu en défense après un airball de Russell Westbrook :



Alors, oui, un airball est frustrant. Mais quel genre de message est envoyé à des équipiers lorsque leur leader zappe le repli défensif dès la 3ème minute de jeu ? Visiblement pas le meilleur des messages en tout cas puisque le score était de 6-6. Pour ce que ça vaut, 6 points encaissés en 3 minutes, c’est des bases de 24 points sur un quart-temps. Moitié moins que les 48 qu’ils ont mangés, soit le pire quart-temps de l’histoire des Los Angeles Lakers…

Bien évidemment, les maux de la franchise californienne ne sauraient se résumer à un oubli défensif tôt en début de match. Mais quand un leader tel que LeBron James fait ça dans une mauvaise passe de ce type, ce n’est forcément pas bon signe.

Alors encore une fois, difficile de savoir ce qui se passe. Fatigue, ras-le-bol de cette équipe, douleurs au genou, ou prise de conscience qu’il n’y a plus rien à attendre de cette saison ? Dur en tout cas de voir un joueur de ce calibre se contenter d’aller chercher des stats…

LeBron James a-t-il vraiment fait le mauvais choix en refusant le tir décisif ?