LeBron James premier joueur à 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes… Waouh

Si la saison des Los Angeles Lakers restera dans les mémoires pour de bien tristes raisons – l’une des plus frustrantes de l’Histoire de la franchise – elle sera au moins marquée par les accomplissements de sa superstar. Monument historique de cette ligue, LeBron James s’est hissé là où personne d’autre n’a été en devenant le premier joueur à compiler 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives en carrière.

Une barre mythique atteinte dimanche soir en délivrant son 10000ème caviar. Avec, comme un symbole, son coéquipier et ami Carmelo Anthony à la réception.

Assist number 10,000 for LeBron!

He’s the first player ever with 10K assists and 10K rebounds. pic.twitter.com/G4Gwqpbm3I

— NBA (@NBA) March 14, 2022