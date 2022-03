Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Nets : 107-110

Clippers @ Pistons : 106-102

Mavs @ Celtics : 95-92

Sixers @ Magic : 116-114, après prolongation

Pacers @ Hawks : 128-131

Rockets @ Pelicans : 105-130

Grizzlies @ Thunder : 125-118

Lakers @ Suns : 111-140

- Kevin Durant a laissé Kyrie Irving briller au dernier match. A son tour de montrer les crocs. Pendant que son compère était privé de terrain pour les raisons que l'on connaît, KD a fait le spectacle lors du derby de New York. Les Knicks se sont bien battus, Evan Fournier (25 pts et 5 pds à 9/13) en tête, mais Durant était tout simplement trop fort.

Le double MVP des Finales a inscrit 53 points (son meilleur total en NBA cette saison) en rentrant le shoot à 3 points pour virer en tête à 56 secondes de la fin et quatre lancers francs dans le money time. Kevin Durant a aussi ajouté 9 passes et 6 rebonds en échouant à un petit point de son record en carrière.

L’action de la soirée : Kevin Durant se libère de la défense étouffante des Knicks pour planter un tir dont lui seul a le secret, au meilleur moment.pic.twitter.com/KYrqW5UatC — Benjamin Moubeche (@BenjaminMoubech) March 13, 2022

C'est la troisième victoire de suite pour les Nets, toujours 8e avec trois victoires de retard sur le premier qualifié direct pour les playoffs, Cleveland.

- Deux des équipes les plus en forme de NBA se retrouvaient au TD Garden cette nuit, Boston et Dallas. Les Mavs ont réussi à créer une petite surprise en l'emportant au finish sur les terres des Celtics. Tour à tour, Luka Doncic (26 pts, 8 rbds, 8 pds) et Spencer Dinwiddie ont scoré à 3 points dans le money time pour permettre aux Texans de prendre le dessus.

La soirée a été marquée par le retrait du maillot de Kevin Garnett, en présence de Ray Allen à ses côtés. La hache de guerre est enterrée !

L'image de la soirée : Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce enlacés, enfin en paix

- Anthony Davis ne joue pas en ce moment, mais il a trouvé le moyen d'agacer les Suns. En répétant avant le match que les Lakers auraient battu Phoenix l'an dernier en playoffs s'il n'avait pas été blessé, l'intérieur des Lakers a donné un surplus de motivation à ses adversaires. Résultat : une large victoire pour les finalistes en titre, avec un tandem Devin Booker (30 pts)-Deandre Ayton (23 pts, 16 rbds) en pleine forme et l'incapacité pour LeBron James (31 pts en 30 min) de jouer les héros comme au dernier match.

- Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule pour les Lakers, New Orleans s'est imposé dans le même temps à domicile contre Houston et est revenu à une victoire des Californiens, 8e de l'Ouest.

Les Pelicans, qui restaient sur 4 défaites de suite, se sont appuyés sur Jonas Valanciunas (32 pts, 10 rbds) et Jaxson Hayes (21 pts).

- Les Sixers ont souffert à Orlando et ont dû passer par la prolongation pour l'emporter. Joel Embiid (35 pts, 16 rbds) et les siens étaient encore menés de 4 points à 1:25 de la fin de l'overtime mais ont renversé la vapeur face au plus mauvais bilan de la NBA.

🔔 35 PTS, 16 REB, 7 AST, 2 BLK 🔔 Down by 12 points at the half, @JoelEmbiid led the @sixers to a comeback pouring in 23 points in the second-half and overtime! pic.twitter.com/HRQYxhskAF — NBA (@NBA) March 14, 2022

- Malgré la bonne entente du tandem Tyrese Haliburton-Buddy Hield (25 pts chacun), les Pacers n'ont pu empêcher Trae Young de réussir un one man show et de guider les Hawks vers le succès. Le meneur All-Star a inscrit 33 de ses 47 points en première mi-temps pour mettre Atlanta sur de bons rails. Les Hawks sont repassés 9e à l'Est, juste devant Charlotte, à la faveur de cette victoire.

🧊 47 PTS | 5 AST | 2 STL | 7 3PM 🧊@TheTraeYoung was scoring from all over the floor, knocking down threes from the logo, and finishing strong in the paint on his way to 47 points and the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/AqJ3cDyqen — NBA (@NBA) March 14, 2022

- Les Pistons ont encore posé de gros problèmes à un adversaire. Les Clippers ont toutefois survécu à un déficit de 18 points pour l'emporter de peu grâce notamment à deux anciens joueurs de Detroit, Marcus Morris (31 pts) et Luke Kennard (16 pts). Les joueurs de Ty Lue ont 7 victoires d'avance sur leurs voisins des Lakers et ne seront pas rejoints.

- Pour le retour de Dillon Brooks, les Grizzlies se sont imposés sur le parquet d'OKC, en dépit des 31 points de Shai Gilgeous-Alexander et du double-double de Darius Bazley (29 pts, 10 rbds).

Titulaire, Théo Maledon a compilé 9 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception, pendant que son camarade Olivier Sarr, sorti du banc, a fini avec 2 points et 4 rebonds en 16 minutes.