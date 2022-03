Enfin. Kevin Garnett et Ray Allen sont enfin en paix. Ils ne se faisaient pas la guerre pour autant. Du moins, si c’était le cas, KG la menait seul. Mais les deux hommes, anciens frères d’armes, ne se parlaient plus. Le premier signe de rapprochement aperçu lors du All-Star Weekend – une simple photo les réunissant avec Paul Pierce à l’occasion du meeting en l’honneur des 75 meilleurs joueurs de tous les temps – s’est confirmé lors du retrait du maillot de Garnett dimanche soir.

Fin du beef entre Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen ?

Alors qu’il rendait hommage à tous ses camarades sacrés à ses côtés en 2008, il a placé quelques mots pour Allen. Puis les deux hommes ont échangé un beau moment en s’enlaçant avant d’être rejoint par Pierce. Un « Big Three » à nouveau uni.

This moment between Ray Allen, @paulpierce34 and @KevinGarnett5KG 💚 pic.twitter.com/J5sL1fIWG2

— NBA TV (@NBATV) March 13, 2022