Andrew Albicy veut “faire craquer” Dennis Schröder lors de France-Allemagne

L'équipe de France lance son Eurobasket 2022 ce soir (20h30) contre l'Allemagne, dans une salle de Cologne que l'on pressent surchauffée. Les Bleus seront tout de même favoris, mais ils devront s'assurer que Dennis Schröder, le meneur allemand, ne leur fasse pas les mêmes misères qu'à l'Euro 2017 notamment. Andrew Albicy fait partie des joueurs qui seront probablement amenés à défendre sur l'ancien joueur d'Atlanta, OKC, Los Angeles, Boston et, dernièrement, Houston.

Au micro de Canal Plus, le meneur français s'est montré conscient qu'il fallait réduire l'influence de Schröder.

"On ne doit pas le laisser jouer facilement. Il voudra toujours marquer des points, mais il faut essayer de le limiter et de l'isoler. C'est aussi un très bon passeur et quand il fait tourner l'équipe, c'est là où ils sont les meilleurs. On doit le faire craquer, tout simplement. On a tous les atouts pour le contrer. Moi je sais que je serai en mission demain et je suis prêt (sourire)".