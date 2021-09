Andrew Wiggins absent du début de saison à cause de son refus du vaccin ?

Il y a 6 mois, Andrew Wiggins expliquait qu'il ne se ferait pas vacciner contre le Covid-19, à moins d'y être forcé. A un mois de la reprise de la saison, aucune nouvelle concernant une vaccination du joueur des Golden State Warriors n'est parvenue aux médias. Selon Monte Poole, le journaliste de NBC Sports, le Canadien risque fort de manquer le début de saison s'il est resté sur ses positions.

Pour être en mesure de jouer au Chase Center, la salle des Warriors, Andrew Wiggins devra apporter la preuve qu'il a été vacciné le 13 octobre, lors du premier match de son équipe à domicile. S'il ne peut en fournir, il aura alors interdiction d'entre dans le bâtiment et ne sera pas rémunéré pour ce match. L'ancien joueur des Wolves devra alors s'asseoir sur 360 000 dollars et plus si affinités, c'est à dire s'il n'est toujours pas vacciné après ça.

Peut-être Wiggins a-t-il été vacciné comme quasiment 90% de la ligue, dans la discrétion la plus totale. Mais le fait que les médias locaux n'en aient pas eu vent et se demandent toujours s'il pourra être de la partie dans un mois n'est pas des plus rassurants.

On imagine que Karl-Anthony Towns, logiquement très impliqué dans la campagne de vaccination après avoir perdu sa mère et plusieurs membres de sa famille à cause du Covid avant qu'un vaccin n'ait vu le jour, ne pense pas que du bien de l'abnégation de son ancien coéquipier dans le Minnesota...

