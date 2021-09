Karl-Anthony Towns est exaspéré par les excuses des anti-vaccins

Cette semaine, Nicki Minaj racontait l’histoire – démentie par le ministre de la santé de Trinidad et Tobago – de son cousin dont les testicules auraient gonflé au point qu’il devienne stérile. Après avoir pris le vaccin contre le COVID-19. En réalité, les symptômes sont plus ceux d’une infection sexuelle transmissible mais la rappeuse faisait donc un lien différent tout en appelant chacun à se méfier parce que le pauvre cousin en question se retrouvait désormais sans compagne, cette dernière ayant préféré annuler le mariage.

Ça ressemble à une mauvaise blague. Les personnalités qui se dressent contre le vaccin n’hésitent pas à se faire entendre. Et tout ça, ça gonfle (et pas ses couilles) Karl-Anthony Towns. Le joueur des Minnesota Timberwolves a perdu sa mère et plusieurs membres de sa famille du COVID, avant l’arrivée du vaccin.

« Je vois tous les jours de nouvelles excuses pour ne pas se faire vacciner. Les gens deviennent de plus en plus créatifs avec leur ‘raison’ pour ne pas le faire. En fait, ils n’en ont jamais rien à secouer tant qu’ils ne sont pas impactés. J’espère que personne n’aura à subir ce que j’ai vécu », confie l’intérieur All-Star.

Environ 85% des joueurs NBA seraient vaccinés à l’heure actuelle. Mais certains montrent des réticences, au point où la ligue a abandonné l’idée de le rendre obligatoire pour les athlètes cette saison.

Les joueurs NBA n’auront pas l’obligation de se faire vacciner