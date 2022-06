Andrew Wiggins, les cadres des Warriors ne le lâchent pas

Sans le moindre doute possible, Andrew Wiggins incarne le lieutenant le plus fiable de Stephen Curry sur ces Finales NBA. L'ailier des Golden State Warriors dispose d'un apport constant, des deux côtés du parquet, pour rivaliser avec les Boston Celtics (2-2).

Lors du Game 4, le Canadien a ainsi rendu une belle copie : 17 points et 16 rebonds. Il s'agit, sans surprise, de sa meilleure performance en carrière aux rebonds. Une belle réussite, surtout en Finales NBA.

Mais les cadres des Warriors ont tiqué en apprenant son précédent record : 11 rebonds.

"Je m'habillais, Steph aussi, je crois que Wiggs se préparait à prendre une douche. Raymond Ridder (membre du service communication, ndlr) s'approche et lui dit : 'Ouais mec, c'est ton plus grand nombre de rebonds dans un match. Ton précédent record était à 11'.

Évidemment, Steph ne va pas le dire, donc je suis toujours présent pour le faire. Mais il a immédiatement pensé la même chose que moi. Il a levé les yeux au ciel et j'ai enchaîné : 'Wow Wiggs, 16 rebonds, c'est incroyable, mais nous devons te le dire : ton précédent record à 11 rebonds, c'est pathétique'.

Et il a répondu : 'je sais mec'. 'Mais oublie ça, tu l'as fait ce soir mon frère ! Quand on en avait le plus besoin et c'était absolument incroyable'", a tout de même terminé Draymond Green pour son podcast.