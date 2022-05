Andrew Wiggins ne s'est pas contenté d'être excellent (27 points, 11 rebonds) et extrêmement précieux pour les Warriors dans le game 3 contre Dallas. Pour la première finale de Conférence de sa carrière en NBA, l'ancien 1st pick de Draft a joint le spectaculaire à l'utile.

Dans le 4e quart-temps de la rencontre disputée dimanche sur le parquet des Mavs, le Canadien s'est payé le luxe de postériser l'icône locale, Luka Doncic. Le tout dans le 4e quart-temps pour permettre à son équipe de prendre le large.

D'abord sifflé comme une faute offensive, le tomar a été jugé valide après un challenge lancé par Steve Kerr. On peut évidemment considérer que le bras d'Andrew Wiggins n'a rien à faire dans le visage de Doncic, mais les arbitres ont jugé que le contact était involontaire et inhérent à l'action.

ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT 🤯 pic.twitter.com/p18kLhcf1p

— NBA (@NBA) May 23, 2022