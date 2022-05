Andrew Wiggins, encore une belle perf’ discrète mais décisive

Dans notre podcast consacré aux finales de Conférence, nous avons présenté Andrew Wiggins comme le potentiel facteur X des Golden State Warriors. Déjà parce que ses points sont souvent du bonus pour une équipe qui s’articule autour de Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Jordan Poole en attaque. Mais surtout parce qu’il est peut-être le seul joueur à pouvoir se coltiner Luka Doncic en défense.

Des Finales de Conférence de feu, autopsie des Bucks et des Suns

Le Canadien est parti au charbon lors du Game 1 contre les Dallas Mavericks mercredi soir. Et il s’en est très bien sorti. Dur sur l’homme, il s’est appliqué à rester le plus entre son joueur et le panier pour le forcer à gaspiller de l’énergie et à prendre des tirs difficiles. Le prodige slovène est passé à côté de son match, finissant avec 20 points à 6 sur 18 aux tirs dont 3 sur 10 à trois-points avec un différentiel de -30.

Andrew Wiggins s’est aussi montré agressif en attaque. Les Warriors se penchent parfois vers lui quand leurs tirs extérieurs ne rentrent pas. Le premier choix de la draft 2014 est long et athlétique. Il sait se frayer un chemin vers le cercle et il n’est pas maladroit à mi-distance. C’est déjà arrivé plusieurs fois pendant ces playoffs qu’il assure des petites séquences de 6-8 points en quelques minutes pour maintenir son équipe dans la partie.

C’est un peu ce qui s’est passé la nuit dernière. Les Warriors n’ont jamais vraiment été inquiétés mais Wiggins a été l’un des moteurs des premiers runs californiens pour mettre Golden State sur les bons rails. Il a fini avec 19 points, dont 17 inscrits en première période. Il a ajouté 5 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 block. Une performance pas forcément éclatante mais solide, à l’image de sa campagne actuelle. L’avoir en quatrième option est un sacré luxe.

Les Warriors survolent le game 1, Wiggins étouffe Doncic