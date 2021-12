Andrew Wiggins est fort, Jimmy Butler avait prévenu

Andrew Wiggins était présent dans tout un tas de rumeurs de trade à l'intersaison, surtout autour de la Draft. L'ailier des Golden State Warriors est toujours là et personne ne regrette qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Le Canadien fait une excellente saison avec les pourcentages les plus élevés de sa carrière (49.1% en global, 42.2% à 3 points) et un niveau défensif plus que satisfaisant.

Andre Iguodala n'avait encore jamais été coéquipier d'Andrew Wiggins, arrivé en 2020 alors que le MVP des Finales 2015 a quitté la Bay Area en 2019. Ce qu'il voit du n°1 de la Draft 2014 lui plaît beaucoup, même s'il n'avait aucun doute sur ses qualités. Un ex-partenaire à Miami lui avait parlé en bien de Wiggins.

"Andrew et moi avions un coéquipier en commun : Jimmy Butler. Jimmy ne m'a dit que des choses positives au sujet de Wiggs. Il m'a dit qu'il avait aimé jouer avec lui. A vrai dire, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Jimmy n'aime personne normalement", a déclaré Iguodala après la victoire des Warriors à Boston.

A son arrivée en NBA, beaucoup voyaient Andrew Wiggins comme un possible talent générationnel. Il n'en a rien été, mais il n'est pas trop tard pour se stabiliser comme un excellent joueur de cette ligue, un All-Star et/ou un champion.

