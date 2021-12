Comment Andrew Wiggins a rendu jaloux Draymond Green sur le record de Stephen Curry

Draymond Green est le premier à avoir félicité Stephen Curry après qu’il ait battu le record de Ray Allen mardi soir. Un câlin qui illustre la complicité et la longue amitié entre les deux cadres des Golden State Warriors. Les deux hommes, que tout oppose à première vue, ont appris à se connaître, à se tirer vers le haut et à s’aimer.

La logique aurait voulu que Green offre la passe décisive du record à son compère. Personne d’autre n’a autant alimenté Curry depuis le début de sa carrière. 479 caviars qui ont menés à des paniers primés du meneur All-Star. 300 de plus que le deuxième de la liste, Andre Iguodala. C’est Andrew Wiggins qui s’est muté en playmaker sur le panier libérateur. Oui, Andrew Wiggins.

-Draymond Green: "Wiggins never passes out of that play."

-Steph Curry: "We run that play a lot. I think that's the first time."

-Andrew Wiggins: "That play? It's a bucket first. But I saw Steph with a little bit of space and a chance to make history..." pic.twitter.com/GJ5LJNc3w8

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 15, 2021