Stephen Curry, le trois-points historique qui fait tomber le record de Ray Allen

La quête du record commençait à peser sur la tête de Stephen Curry. Il tentait des tirs forcés à trois-points, le tout dans l’optique de dépasser Ray Allen le plus rapidement possible. Pour enfin laisser ça derrière lui. Seulement 30% de réussite derrière l’arc sur ses 3 derniers matches.

Comment le record au Garden va délivrer Stephen Curry

Mais tout s’est finalement goupillé pour que le double MVP fasse tomber le record au Madison Square Garden de New York.

Il lui manquait deux tirs primés pour prendre la tête au classement des joueurs les plus prolifiques à trois-points en carrière. Moins de cinq minutes ont suffit. Et Curry a donc battu le record d’Allen dès le premier quart temps.

Les Warriors ont pris un temps mort dans la foulée pour que leur superstar puisse célébrer et savourer ce moment historique. Steph a pris la balle pour l’offrir à son père, Dell Curry, présent dans le public. Un beau symbole. Ray Allen et Reggie Miller, ses deux dauphins, étaient aussi dans les travées du MSG pour marquer le coup. Les trois gâchettes ont partagé un câlin de groupe après la partie. Ils lui ont aussi offert un maillot floqué « 2974 », le chiffre magique synonyme du record.

Stephen Curry pointe même à 2978 paniers primés en carrière. En 789 matches. Presque 4 par rencontre. Et tout ça à 40% de réussite, ce qui est absolument dingue quand on connait son volume de tir et le degré de difficulté de certaines de ses tentatives. Le meilleur shooteur de tous les temps, sans aucun doute.

Start with history...end with a W 🔥

After becoming the NBA's all-time leader in threes made, @StephenCurry30 (22 points) powers the @warriors to an NBA-best 23-5 record! pic.twitter.com/AALbK4RHav

— NBA (@NBA) December 15, 2021