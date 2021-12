Comment le record au Garden va délivrer Stephen Curry

Tous les regards sont maintenant tournés vers la Mecque. Celle du basket, à savoir le Madison Square Garden. Parce que c’est dans l’enceinte mythique des New York Knicks que Stephen Curry va, sauf catastrophe, battre le record de Ray Allen et devenir le joueur NBA avec le plus grand nombre de paniers à trois-points inscrits en carrière. Il ne lui en manque plus que deux pour prendre la tête après ses 5 tirs primés plantés lundi soir contre les Indiana Pacers. Il est passé prêt de réussir devant le public de Reggie Miller et il va donc avoir une occasion de le faire dans la salle la plus prisée du circuit.

« La meilleure atmosphère de toute la ligue. Ça va être électrique. Je suis pressé. On va bien s’amuser. Tous les joueurs adorent New York. Tout le monde adore jouer au Garden », confie Steve Kerr.

Les Golden State Warriors et Stephen Curry ont sans doute hâte de passer cette étape. Le record commence à peser dans leurs têtes. Et d’abord dans celle du principal intéressé. Les Californiens l’ont emporté de peu lundi soir (102-100) avec deux paniers très importants du meneur dans les dernières secondes. Mais avant ça, il avait perdu 7 ballons. Il n’a converti que 5 de ses 15 tentatives à trois-points.

« Je trouve qu’il force un petit peu à trois-points depuis quelques matches », reconnaît son coach. « On sera soulagé quand il aura battu le record et lui aussi. Il tente des trucs difficiles. Des trois-points en sortie de pick-and-roll quand il est trappé et doit faire la passe. Il le sait. »

Ses pourcentages en prennent un coup. Curry pointe à 37% de réussite et 30% derrière l’arc depuis trois matches. Très, très loin de ses standards habituels. Lui-même avoue que le record plane au-dessus de sa tête. Ce sera une belle fête à New York ce soir. Une vraie délivrance, aussi.

