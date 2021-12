Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Cavs : 94-105

Warriors @ Pacers : 102-100

Kings @ Raptors : 101-124

Rockets @ Hawks : 132-126

Bucks @ Celtics : 103-117

Sixers @ Grizzlies : 91-126

Hornets @ Mavs : 96-120

Wizards @ Nuggets : 107-113

Suns @ Clippers : 95-111

Kevin Love, les Raptors : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- On attendait Stephen Curry, on a eu... Kevon Looney. Le premier (26 points) s'est approché encore un peu plus du record à 3 points de Ray Allen, échouant à deux tentatives réussies de s'en emparer. L'événement a un peu sclérosé les Warriors, qui s'en sont sortis dans les dernières secondes du match face à Indiana, avec un panier de Looney, bien placé sous le cercle à 13 secondes de la fin.

This is the first game winning shot in Kevon Looney's career: pic.twitter.com/sMBsIUhdrt — Antonin (@antonin_org) December 14, 2021

- Sale soirée pour les Bucks. Non seulement ils se sont inclinés à Boston - ce qui peut arriver à tout le monde - mais ils ont aussi perdu Khris Middleton, blessé au genou. Les Celtics, qui récupéraient Jaylen Brown pour l'occasion, ont pu s'appuyer sur un Jayson Tatum de feu. L'ailier All-Star a été prolifique et décisif, inscrivant 16 de ses 42 points (16/25) du soir dans le 4e quart-temps. C'est tout simplement son meilleur match de la saison.

Il ne faut pas non-plus sous-estimer l'apport de Grant Williams (17 pts) et du tandem Robert Williams III - Al Horford. Giannis Antetokounmpo n'a eu lui qu'un impact limité (20 pts, 8 rbds, 3 pds), notamment grâce à la belle performance collective globale des Celtics.

- Voilà les Cavs solidement installés au 4e rang de la Conférence Est. Cleveland a profité des absences du côté du Heat pour glaner une 4e victoire de suite par au moins 10 points. Les joueurs de JB Bickerstaff ont accéléré dans le 2e quart-temps, avant de laisser Kevin Love se faire plaisir et pilonner Miami : 23 points (tous en 2e mi-temps) avec 5 paniers à 3 points, avec 9 rebonds.

23 points on 6-8 shooting in the 2nd half for @kevinlove ignites the @cavs! pic.twitter.com/CpjC4zkNj6 — NBA (@NBA) December 14, 2021

- Les Kings n'avancent plus. Sacramento a subi une troisième défaite consécutive en s'inclinant devant Toronto cette nuit. La première mi-temps a été un calvaire pour les Californiens, qui ont pris 70 points dans le cornet et n'ont pas existé. Chris Boucher (17 pts) et Yuta Watanabe (12 pts, 10 rbds, premier double-double en carrière) ont donné le temps dans une partie où les Raptors ont réussi 28 passes décisives, leur record de la saison, et 53 paniers inscrits, record là-aussi.

- Les Rockets ont réussi un joli hold-up qui montre bien qu'il faudra compter sur eux en deuxième partie de saison pour animer le bas de tableau et le ventre mou. Alors qu'ils ont été menés pendant presque tout le match à Atlanta et étaient encore derrière au tableau d'affichage (101-88) au début du 4e quart-temps, les Texans se sont fâchés et ont profité de l'implosion des Hawks.

Eric Gordon (32 pts), DJ Augustin (22 pts) et leurs camarades ont survécu à Trae Young (41 pts) pour infliger une 5e défaite consécutive à domicile à leurs hôtes, qui n'arrivent plus à gagner à la maison. Les murs ont dû trembler un peu après le 44-25 subi par Atlanta dans le 4e quart-temps contre une équipe que l'on pensait partie pour battre le record de défaites sur une saison en NBA il n'y a pas si longtemps.

D.J. Augustin and Eric Gordon combine for 26 points on 8-10 shooting in the 4th quarter to complete the @HoustonRockets 19-point comeback!@TheofficialEG10: 32 PTS, 10 in 4Q 🚀@augustinDj14: 22 PTS, 16 in 4Q 🚀 pic.twitter.com/Jr3mapLIwt — NBA (@NBA) December 14, 2021

- Comme dirait Zorrino : quand Joel Embiid pas là, Sixers toujours faire ainsi. Philadelphie a nettement été dominé par Memphis après le forfait de dernière minute de Joel Embiid, souffrant au niveau des côtes. Les Grizzlies ne se sont pas fait prier pour coller 126 points aux Sixers, dont 45 du tandem Dillon Brooks - Jaren Jackson Jr.

Killian Tillie, qui a passé 18 minutes sur le terrain, a apporté 6 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre à 2/7 en prenant 5 fautes.

- La recette pour gagner sans Luka Doncic ? Un adversaire décimé par le Covid en face, comme Charlotte, un record d'équipe de paniers à 3 points pour la saison (19) et un Kristaps Porzingis en mode domination : 24 points, 13 rebonds et 5 contres en à peine plus d'une mi-temps.

Jokic explose et... voit rouge

- Les Nuggets ont compté jusqu'à 30 points d'avance avant de relâcher leur étreinte mais de tout de même l'emporter face à Washington. Nikola Jokic a été titanesque jusqu'à son expulsion dans le 4e quart-temps pour avoir manifesté sa colère envers les arbitres de manière trop démonstrative. Avant ça, le Joker était parvenu à compiler 28 points, 19 rebonds et 9 passes.

Monte Morris, le roi du ratio assits/turnovers en NBA ces dernières saisons, a été précieux avec 22 points, 6 rebonds, 5 passes et... aucune perte de balle.

- Espérons qu'en cas de retrouvailles plus tard dans la saison, les Clippers et les Suns soient un peu moins déplumés. Sans Paul George, Nicolas Batum (et Kawhi Leonard, évidemment) d'un côté, sans Devin Booker, ni Deandre Ayton de l'autre, l'affrontement avait moins de saveur. Il faut quand même saluer la prestation de Los Angeles et de Marcus Morris en particulier.

Ce dernier a compilé 24 points et 11 rebonds (ses deux meilleures marques de la saison en NBA) avec l'aide de Reggie Jackson (19 pts), Terence Mann (17 pts) et Luke Kennard (16 pts), toujours premier en NBA au classement de l'adresse à 3 points.