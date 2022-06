Andrew Wiggins, le héros du Game 5

Avec un Stephen Curry en dessous de ses standards au scoring, il fallait un joueur pour reprendre le flambeau. En l’occurrence, c’est Andrew Wiggins qui s’y est collé, avec un superbe match des deux côtés du terrain. Il est l’une des principales raisons de la victoire des Golden State Warriors dans le Game 5.

26 points à 12-23 au tir, 13 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 0 ballon perdu. Une ligne de stats très impressionnantes en Finales NBA, qui nous ferait alors oublier son 0-6 à trois points. Il compile ainsi 29 rebonds sur les deux derniers matches, un apport précieux pour son équipe.

Toujours chargé de défendre sur Jayson Tatum d’abord, et ensuite sur Jaylen Brown, il a encore une fois mené la vie dure aux ailiers des Celtics. Les deux stars de Boston cumulent 15-38 au tir (39,5%) et 9 ballons perdus.

Surtout, Andrew Wiggins a su monter en puissance dans les moments les plus importants. Dans le quatrième quart-temps, quand les Warriors avaient besoin de conclure le match, il a répondu présent. Il compile ainsi 10 points à 5-6 au tir, 5 rebonds et un +/- de +15 dans les 12 dernières minutes de la rencontre. Un coup d’éclat ponctué par un dunk magistral sur ses adversaires.

Andrew Wiggins' Q4 throwdown put an exclamation point on the @warriors win and is our move of the night! #SpiritOfTheNBA pic.twitter.com/uTgerecxOc

