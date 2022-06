Les Warriors à une victoire du titre, Wiggins sort un game 5 royal

Celtics @ Warriors : 94-104 (2-3)

On avait dans l'idée que les Warriors étaient dépendants d'un Stephen Curry de gala dans ces Finales NBA. Un Curry à 0/9 à 3 points (avec la fin d'une série de 132 matches de playoffs consécutifs avec un panier primé) et en-dedans offensivement serait forcément synonyme de défaite et de très gros danger pour Golden State. Danger il y aurait également si les Dubs étaient moins fringants que d'habitude dans leur 3e quart-temps chéri. Ces deux événements contrariants se sont produits dans le game 5, mais n'ont pas entraîné de catastrophe.

Bien au contraire : les Warriors l'ont emporté (104-94) devant leur public et n'ont plus qu'une victoire à décrocher sur les deux prochains matches pour que le double MVP et ses coéquipiers brandissent le trophée Larry O'Brien.

La lutte a été âpre, une fois encore, avec un match où l'écart final n'a pas dépassé les 10 points, car les Celtics sont un adversaire vaillant à l'extrême, mais les Californiens ont su mettre en avant les autres forces de leur effectif. Celles qui n'ont pas les yeux clairs et la gâchette facile.

Andrew Wiggins a été le facteur constance et efficacité des deux côtés du terrain pour Steve Kerr cette nuit et Golden State lui doit une fière chandelle. Avec 26 points, 13 rebonds, une défense très solide et des paniers inscrits au bon moment, l'ancien n°1 de Draft a été incroyablement précieux. Que cette campagne s'achève sur un titre ou non, le Canadien a changé de statut cette saison et la suite est incroyablement prometteuse pour lui.

Wiggins a ponctué sa très bonne performance - et cloué les derniers espoirs de Boston dans ce game 5 - avec un dunk puissant sur drive comme il en a l'habitude.

Lorsque Boston, mené de 12 points à la pause, a pris les commandes en milieu de 3e quart-temps grâce à un panier d'Al Horford pour agrémenter un très gros run, on a commencé à se demander si les Warriors trouveraient les ressources mentales pour regagner leur emprise. Quelques minutes plus tard, Jordan Poole apportait une réponse éclatante, avec un nouveau buzzer beater à très longue distance pour clore le quart-temps et faire virer les siens en tête. Le genre de séquence qui atteint l'adversaire au moral.

Jordan Poole, au buzzer du troisième quart-temps ! pic.twitter.com/RmgtvPPMoQ — Benjamin Moubeche (@BenjaminMoubech) June 14, 2022

Andrew Wiggins en patron, Green se réveille : Les notes du Game 5

Lessivés et incapables de redevenir aussi tranchants en attaque, Jayson Tatum (27 pts), Jaylen Brown (18 pts à 5/18), Marcus Smart (20 pts) et leurs camarades n'ont pas pu recréer leur exploit du game 1. L'absence d'un banc prolifique (10 pts contre 31 pour celui des Warriors) a aussi pesé pour les C's.

Pour en revenir aux Warriors et à leurs alternatives à un Stephen Curry surnaturel, on a vu de bonnes choses qu'il faudra réitérer pour plier l'affaire :

Draymond Green (8 pts, 8 rbds, 6 asts) a été excellent dans l'intensité et l'organisation du jeu, bien qu'il n'ait pu éviter une 6e faute et une expulsion.

(8 pts, 8 rbds, 6 asts) a été excellent dans l'intensité et l'organisation du jeu, bien qu'il n'ait pu éviter une 6e faute et une expulsion. Klay Thompson a retrouvé de l'adresse (21 pts à 50%) et de la sérénité en défense.

a retrouvé de l'adresse (21 pts à 50%) et de la sérénité en défense. Le tandem Gary Payton II (15 pts, 5 rbds, 3 stls) - Jordan Poole (14 pts) a été ultra précieux.

(15 pts, 5 rbds, 3 stls) - (14 pts) a été ultra précieux. Et le choix de Steve Kerr de réinsérer Otto Porter Jr dans le cinq à la place de Kevon Looney pour jouer plus petit a également plutôt porté ses fruits.

Dans 48 heures, les Warriors seront en mission à Boston pour tenter de remporter leur 4e titre en 8 ans. Les Celtics pour leur part, mettront assurément leurs tripes sur le parquet pour rappeler qu'ils sont increvables et qu'ils peuvent pousser Golden State jusqu'au game 7.