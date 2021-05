Andrew Wiggins, le lieutenant qui peut tout changer

Dans la saison des Golden State Warriors, Andrew Wiggins a eu le mérite d'être constant. Sans casser la baraque, l'ailier a représenté un joueur fiable pour l'entraîneur des Dubs Steve Kerr. Jusqu'à maintenant, l'ancien des Minnesota Timberwolves a ainsi disputé tous les matches des Dubs.

Et avec les nombreuses blessures connues par cette équipe, il s'agit tout de même d'un élément important. Et surtout, le talent de 26 ans a affiché une vraie régularité. Par rapport aux espoirs placés en lui lors de sa Draft en 2014 (#1 pick), on pouvait en attendre plus.

Mais le Canadien, très critiqué ces dernières saisons, a tout de même réussi à trouver sa place dans le collectif des Warriors.

Une fulgurance qui doit se répéter

Tout au long de cet exercice, Wiggins a ainsi seulement connu deux rencontres à moins de 10 points. En tournant à 18,6 points, 4,8 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne, il a eu un apport constant pour les Warriors. Une vraie régularité dans un collectif qui ne l'a pas franchement été.

Il s'agit d'une bonne chose, mais est-ce vraiment suffisant ? Car derrière Stephen Curry, il a justement le potentiel pour être un lieutenant bien plus productif.

"C'est tellement précieux d'avoir quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter tous les soirs pour jouer de grosses minutes et pour garder l'un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Klay (Thompson) a été ce gars-là pendant de nombreuses années, et maintenant Andrew, la même chose", a apprécié son entraîneur Steve Kerr.

Pourtant, le natif de Thornhill donne le sentiment de pouvoir faire encore plus. Il l'a même démontré la nuit dernière contre les Phoenix Suns (122-116). Pour compenser la maladresse de Curry, Wiggins a pris les choses en main.

Sa performance ? 38 points à 17/24 aux tirs. Un match agressif, où il a profité des espaces laissés par la défense adverse, très concentré sur son leader, pour faire la différence. Une prestation qu'il doit pouvoir répéter si les Warriors veulent viser loin.

"Je suis sorti en essayant d'être agressif. J'ai l'impression que c'est ce que tout le monde veut que je fasse et c'est ce que j'essaie de faire des deux côtés du parquet", a assuré Andrew Wiggins.

Avec 13 de ses 38 points dans le dernier quart-temps, il a été agressif et décisif.

Andrew Wiggins et sa défense, la clé du retour des Warriors au sommet ?

Andrew Wiggins, une clé des Warriors ?

Avec un tel match, contre l'une des meilleures équipes de l'Ouest, Wiggins a rappelé l'étendue de son potentiel. Mais avec lui, l'histoire s'est souvent répétée : des coups d'éclats digne d'un grand talent, mais une incapacité chronique à confirmer sur la durée.

Cependant, sur cet exercice, il a été justement plutôt constant. Et s'il parvient à élever son niveau sur la durée, il a la capacité d'incarner un lieutenant essentiel pour accompagner Curry en play-in et éventuellement en Playoffs.

Dans l'idée d'un joli parcours des Dubs, son apport semble d'ailleurs indispensable. Car peu importe son niveau, Curry ne pourra pas porter Golden State tout seul. Et avec les progrès réalisés par Wiggins, il y a de l'espoir au sein de la franchise californienne.

"Il répond présent. Défensivement, offensivement ce soir, mec, il a été incroyable. Et vous pouviez le voir dès le début. Il attaquait, prenait des rebonds offensifs, faisait des tirs en suspension, entrait dans la peinture. Il a marqué de toutes les manières possibles. Donc, il continue à grandir et c'est génial de le voir évoluer. Beaucoup de gens avaient commencé à dénigrer sa carrière : 'oh il va marquer ses 20 points et c'est tout'. Il s'est vraiment montré à la hauteur du défi. Il nous a porté ce soir et c'était énorme", a ainsi souligné Draymond Green.

Des deux côtés du parquet, Andrew Wiggins a de vraies responsabilités chez les Warriors. Et pour l'avenir de cette équipe, sa capacité à endosser le costume de premier lieutenant sera déterminante.

Les Warriors, l’outsider prêt à bousculer la Conférence Ouest