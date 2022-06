Une belle revanche pour Andrew Wiggins. Longtemps critiqué au cours de sa carrière - et certaines attaques étaient légitimes -, l'ailier a remporté son premier titre NBA avec les Golden State Warriors. Lieutenant le plus fiable de Stephen Curry, le Canadien a même joué un rôle majeur dans ce sacre.

Avec cette première bague, l'ancien des Minnesota Timberwolves a logiquement fait taire les critiques à son sujet. Une vraie source de motivation pour le joueur de 27 ans, qui a pris un malin plaisir à répondre à ses détracteurs.

"Quand ils parlent, ce n'est que de la motivation. Quand je suis arrivé ici, tout le monde avait quelque chose à dire, maintenant tout le monde se tait. C'est le meilleur sentiment, quand les gens doutent de vous, s'endorment sur vous, et ne pensent pas que vous pouvez faire quelque chose que vous savez que vous pouvez faire, que vous avez réalisé toute votre vie.

C'est bon de faire en sorte que ces gars-là tombent de très haut. Pour être honnête, depuis Minnesota, j'ai toujours eu l'impression d'être l'un des meilleurs. J'ai toujours pensé que je pouvais défendre, que je pouvais marquer aussi bien que n'importe qui.

Je savais donc que mon temps était terminé à Minnesota, que nous étions arrivés à la fin de notre voyage. Et qu'un nouveau chapitre s'ouvrait à Golden State. Maintenant, c'était au plus haut niveau et il était vraiment temps de montrer ce que je pouvais faire", a confié Andrew Wiggins pour Complex.