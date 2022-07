Andrew Wiggins, ses regrets d’avoir accepté la vaccination

Andrew Wiggins a connu, sans le moindre doute possible, la meilleure saison de sa carrière. Devenu All-Star, l'ailier des Golden State Warriors a remporté son premier titre NBA. Et le Canadien a même joué un rôle majeur dans ce sacre, en étant le lieutenant le plus fiable de Stephen Curry en Playoffs.

Et pourtant, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a tout de même un énorme regret par rapport à cet exercice : le vaccin contre le Covid-19. Alors qu'il ne souhaitait pas le recevoir, il a tenté, en vain, d'obtenir une dérogation de la NBA pour un motif religieux.

Face au risque de vivre une année blanche, Wiggins a finalement accepté à contrecœur.

"Pour être honnête avec vous, je regrette toujours d'avoir été vacciné. Je l'ai fait, et j'ai été All-Star cette année et champion, donc c'était la bonne partie, juste pour ne pas manquer cette année, la meilleure de ma carrière. Mais pour mon corps, je n'aime pas mettre tous ces trucs dans mon corps. Donc je n'ai pas aimé ça, et je n'ai pas aimé que ce ne soit pas mon choix. Je n'ai pas aimé que c'était soit ça, soit ne pas jouer", a soufflé Andrew Wiggins pour ESPN.

Le joueur de 27 ans se trouvait exactement dans la même situation que Kyrie Irving. Avec la législation en Californie, il n'allait pas pouvoir disputer les matches à domicile sans le vaccin. Mais les Warriors ont réussi à le convaincre. Et sans cet effort d'Andrew Wiggins, la saison de Golden State n'aurait probablement pas été la même.

Désormais champion NBA, Andrew Wiggins règle ses comptes !