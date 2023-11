Andrew Wiggins, Steve Kerr n’a pas la moindre inquiétude

Avec 6 victoires pour 4 défaites, les Golden State Warriors réalisent un début de saison correct. Pourtant, sur le plan individuel, un joueur cadre des Dubs ne parvient pas à trouver son rythme : Andrew Wiggins.

Jusqu'à maintenant, le Canadien tourne seulement à 11 points de moyenne (plus faible de sa carrière), à seulement 41,1% aux tirs (plus faible en carrière) et un très vilain 16,7% à trois points. Au niveau de ses tirs, l'ailier de GS n'arrive pas à régler la mire.

Mais de son côté, le coach des Warriors Steve Kerr refuse de s'inquiéter pour Wiggins.

"Les tirs ne rentrent pas, mais sa défense a été très bonne. En général, c'est le message à faire passer quand quelqu'un a des difficultés. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire la défense sur le ballon, l'énergie générale et les rebonds.

Parce que c'est là que vous vous perdez dans ces choses et que vous tombez dans certains points, surtout pour quelqu'un d'aussi athlétique qu'Andrew. Le prochain tir semble plus facile quand vous êtes capable de faire cela.

Il va dans la bonne direction. Je ne suis pas inquiet pour lui", a assuré Steve Kerr en conférence de presse.

Pour Golden State, le réveil d'Andrew Wiggins reste indispensable pour nourrir des ambitions.

