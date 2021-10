Andrew Wiggins explique pourquoi les Warriors sont candidats au titre

Il y a quelques semaines, Andrew Wiggins n’était plus vraiment sûr de pouvoir jouer avec les Golden State Warriors. Son refus de se faire vacciner mettait sa carrière entre parenthèses puisqu’il n’aurait pas pu jouer les rencontres à domicile (et donc sans doute pas du tout) en raison d’une loi mise en place à San Francisco. Mais il est finalement revenu sur sa position et le voilà prêt à démarrer une nouvelle saison avec les Californiens.

Il est d’ailleurs très enthousiaste. L’ancien premier choix de draft aime beaucoup le mix assez particulier mis en place dans la Bay.

« Je pense vraiment que nous avons une équipe qui peut jouer le titre. Nous avons des jeunes talentueux et des vétérans talentueux. On est bons en défense et on a des gars qui peuvent scorer, ça devrait être une belle saison. »

Les Warriors ont fait le choix de jouer sur deux tableaux en même temps. Ce qui est traditionnellement rarement une bonne idée. D’un côté, ils vont tenter de développer les jeunes James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody. De l’autre, ils vont essayer de jouer le titre pour Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson.

La mission s’annonce compliquée à chaque fois. Parce que les deux objectifs sont a priori contradictoires : les prospects doivent apprendre en ayant du temps de jeu et en faisant des erreurs qui impactent… les résultats. Mais c’est intrigant. Andrew Wiggins et Golden State sera définitivement l’une des équipes à suivre.

Andrew Wiggins est vacciné, une épine dans le pied en moins pour les Warriors