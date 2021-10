Andrew Wiggins s'est fait une raison. Le Canadien a été vacciné contre le Covid-19 et pourra débuter la saison avec les Warriors.

On commençait sérieusement à se demander si les Golden State Warriors allaient pouvoir débuter leur saison avec Andrew Wiggins. Réticent à l'idée de recevoir le vaccin contre le Covid-19 comme d'autres de ses camarades de la ligue, le Canadien avait même demandé une exemption pour motif religieux. Le refus de la NBA de lui accorder et des discussions en interne ont finalement contrait Wiggins à s'y soumettre.

Selon Steve Kerr, le coach des Warriors, Andrew Wiggins a été vacciné ce week-end et sera autorisé à participer aux matches de Golden State à domicile. La ville de San Francisco a rendu obligatoire une preuve de vaccination pour les joueurs évoluant à domicile au Chase Center. Kerr n'est pas entré dans le détail, mais l'essentiel est là pour le groupe, qui va pouvoir poursuivre son training camp plus sereinement.

Les joueurs non vaccinés paieront leurs absences au prix fort

Il reste tout de même plusieurs joueurs qui refusent la vaccination en NBA. Quelques uns d'entre eux se montreront sans doute plus coriaces à convaincre que Wiggins. Si les Nets sont confiants quant à une issue positive autour de Kyrie Irving, Orlando ne compte pas sur Jonathan Isaac (dans tous les cas blessés), qui est à ce jour le plus farouche critique et opposant à la vaccination.

Si Andrew Wiggins avait poursuivi dans cette voie, il aurait dû manquer au moins 41 matches à domicile, avec le manque à gagner inhérent à ce qui serait considéré comme un forfait.