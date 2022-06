Anfernee Simons prolonge aux Blazers pour 100 millions de dollars

Les Portland Trail Blazers comptent énormément sur Anfernee Simons. Dans le renouveau de la franchise de l'Oregon, le jeune arrière a pris une place très importante cette saison. Avec notamment une vraie éclosion après le départ de CJ McCollum.

Ainsi, dès l'ouverture de la Free Agency, les Blazers l'ont logiquement verrouillé sur le long terme. Et pour le retenir, Portland n'a pas hésité à débourser 100 millions de dollars sur 4 ans, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Portland Trail Blazers guard Anfernee Simons has agreed on a four-year, $100 million contract extension, his agent Bill Duffy of @BDA_Sports + WME Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022