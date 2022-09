Anthony Davis, son aveu sur son adresse épouvantable à longue distance

Les Los Angeles Lakers ont connu une saison 2021-2022 catastrophique. Incapables de se qualifier pour le Play-In, les Angelenos ont incarné une immense déception. Notamment Anthony Davis, trop souvent blessé pour épauler LeBron James.

Et même sur ses 40 matches disputés, l'intérieur californien n'a pas toujours brillé. On pense notamment à son adresse épouvantable à trois points : 18%. Un rendement très insuffisant pour l'ancien joueur des New Orleans Pelicans.

Mais à ce sujet, Davis dispose d'une excuse : il souffrait d'une blessure au poignet.

"Beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis janvier, je me suis battu contre une blessure au poignet pendant toute la saison. Cela a donc affecté mon tir et tout le reste. Il ne s'agit pas d'une excuse. Mais c'était difficile pour moi de tirer comme je le voulais. Je ne pouvais pas vraiment suivre. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Chaque fois que j'y arrivais, c'était très douloureux. Et je devais essayer de le faire encore et encore. Je suis désormais en bonne santé à 100%. Je me sens bien. Donc, je serai prêt. Peu importe où le coach va me mettre sur le terrain, à mi-distance, au poste, sur le périmètre, si j'ai un tir, je vais le prendre", a promis Anthony Davis face à la presse.

Reste désormais à AD de rester en bonne santé. Car les Lakers ont cruellement besoin de lui pour nourrir des ambitions. Et même à longue distance, Anthony Davis doit représenter une menace fiable, surtout pour étirer le jeu avec James et Russell Westbrook.

Anthony Davis parle des Lakers… sans comprendre la situation