Anthony Davis parle des Lakers… sans comprendre la situation

Quelques mois après un échec cuisant et une piètre onzième place à l’Ouest, les Los Angeles Lakers attaquent la nouvelle saison plein d’ambitions, évidemment, mais avec un statut « d’outsiders. » C’est Anthony Davis qui le dit.

« On aborde cette saison avec un poids sur nos épaules. Nous sommes les outsiders. Bien sûr que tout le monde nous voit mais ils ne parlent pas de nous. Et tant mieux. On préfère passer sous les radars. »