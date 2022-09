Anthony Davis a l'étiquette d'un joueur trop souvent blessé et sur lequel il est difficile de compter. Les stats de Kawhi Leonard et Paul George depuis trois ans viennent un peu contrer cette perspective...

Si les gens sont aussi sceptiques sur les chances des Los Angeles Lakers de reconquérir le titre, deux ans après leur dernier sacre, c'est avant tout parce qu'Anthony Davis a du mal à éviter les blessures. Lorsque l'intérieur All-Star est à 100% ou presque, comme en 2020, les Purple and Gold ont un plafond nettement plus élevé. Les fans espèrent forcément que ce sera le cas cette année. Davis aussi, afin d'éviter d'être définitivement étiqueté comme un joueur sur lequel on ne peut pas compter.

Il faut quand même noter qu'Anthony Davis n'est pas la star la plus "problématique" de ce point de vue-là. Parmi les joueurs avec des contrats mirobolants comme lui (il touchera presque 38 millions de dollars cette année), deux autres ont encore moins réussi à être présents sur le terrain pour leur équipe depuis trois ans.

Comme l'a pointé du doigt Ramona Shelburne sur le plateau d'ESPN cette semaine, Kawhi Leonard et Paul George ont moins joué qu'Anthony Davis depuis 2019.

"Je sais qu'Anthony Davis a la réputation de ne jamais être disponible quand il faut. Charles Barkley l'appelle même Street Clothes ("tenue de ville" en VF). Mais il a joué plus de matches depuis 2019 que Kawhi Leonard et Paul George des Clippers. Davis a joué 138 matches. Kawhi a joué 102 matches. Paul George en a joué 133. Aussi indisponible qu'il ait pu être, il l'a quand même davantage été que ces deux-là".

C'est une statistique intéressante qui met quand même la pression sur les Los Angeles Clippers à quelques semaines de la reprise. Depuis qu'ils ont choisi d'unir leurs forces, les deux hommes n'ont pas assez souvent joué ensemble et la nature de leurs contrats rend cette nouvelle saison déterminante pour la réussite du projet. Le contrat de Kawhi Leonard prend fin en 2024, date à laquelle il dispose d'une player option. Idem pour celui de Paul George.

