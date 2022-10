Anthony Davis combat déjà la douleur, la saison va être longue…

Rien n'a changé chez les Lakers. Pour que l'équipe ait une chance de gagner des matches et de ne pas finir hors de la zone de qualification pour le play-in dans quelques mois, Anthony Davis DOIT être apte à jouer et, si possible, à peu près à 100%. Malheureusement, Los Angeles peut déjà faire une croix là-dessus.

Davis est bien là, comme la nuit dernière face à Denver, et il est toujours aussi important. Contre les Nuggets, "AD" a été excellent (23 points, 15 rebonds) et les Lakers ont gagné leur premier match de la saison. En revanche, il joue avec de fortes douleurs au dos dont il aura du mal à se débarrasser au vu du rythme avec lequel les rencontres vont s'enchaîner.

Comme il l'a expliqué à Mike Trudell de Spectrum Sportsnet, le match qu'il a manqué face aux Wolves ne lui a pas permis de faire disparaître le problème.

"Je vais continuer de faire ce que je fais là. La douleur me tuait ce soir, mais j'essaye de faire tout ce que je peux pour aider l'équipe à gagner. Donc si ça signifie que je dois jouer en combattant la douleur, je vais le faire. Il y a deux jours sans match avant le prochain à New Orleans mercredi. Je vais faire tout mon possible pour gérer ça d'ici là".

Difficile de ne pas être inquiet pour Anthony Davis, qui n'arrive pas à éviter les pépins de santé qui lui font manquer des séries de matches, et pour les Lakers, qui n'ont pas la moindre chance d'aller loin sans leur intérieur. Il faut espérer que le staff médical trouve le moyen de régler ce problème au dos, tout en s'assurant que d'autres soucis d'ordre physique ne viendront pas encore gâcher la bonne forme de l'ancien Pelican.

