Anthony Davis, son discours rassurant sur sa blessure

Anthony Davis se trouve, à nouveau, à l'infirmerie. Bouillant pendant quelques semaines, l'intérieur des Los Angeles Lakers a été encore stoppé dans son élan par une blessure. Touché au pied depuis deux semaines, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a pris la parole pour la première fois.

L'occasion pour la superstar de tenir un discours rassurant. Avec une guérison rapide, AD se sent sur la bonne voie pour retrouver les parquets assez vite. Mais il doit faire très attention dans la gestion de ce problème.

"Je me sens vraiment mieux, la douleur a drastiquement diminué. Il faut voir la guérison du pied. Je ne veux pas trop me projeter sur une date (pour son retour, ndlr), mais ça va plutôt vite. Quand j'ai passé cette radio à la mi-temps (contre les Nuggets, ndlr), c'était très douloureux.

La réaction au stress peut conduire à une fracture de fatigue, et c'est une toute autre histoire. Il faudra voir, lors de l'intersaison, pour retirer le bout d'os. Mais actuellement, il faut surtout surveiller cette réaction au stress.

Car ça peut conduire à une absence de 6,7 ou 8 mois, donc je préfère rater 4 semaines. Je ne dis pas que je vais revenir en 4 semaines, mais j'espère. Je suis juste très impatient à l'idée de revenir sur le terrain. Je ne me suis pas dit : 'Il va me falloir un certain nombre de matches pour retrouver mon rythme' ou 'Je ne serai peut-être pas le même'.

Ce n'est même pas une idée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit : 'Quand ce jour arrivera, ce sera le moment d'y aller'", a confié Anthony Davis devant la presse.