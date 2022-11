Anthony Davis, l’immense espoir (un peu trop fragile) des Lakers

Dans la lancée d'un exercice 2021-2022 raté, les Los Angeles Lakers ont connu un début de saison compliqué. Pour autant, il y a tout de même quelques satisfactions. L'apport de Russell Westbrook en sortie de banc. Un collectif en progression au fil des matches. Et surtout un Anthony Davis dominateur.

Diminué par des problèmes au dos lors du coup d'envoi de la saison régulière, l'intérieur a enfin pu enchaîner sur les dernières semaines. Et sans LeBron James, touché à l'aine et absent depuis 5 rencontres, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans n'a pas eu peur de prendre ses responsabilités.

Auteur de performances monstrueuses, il a même permis aux siens d'enchaîner une série positive : 3 victoires consécutives avant de chuter la nuit dernière sur le parquet des Phoenix Suns (105-115).

Anthony Davis fait carrément l'histoire

Car même dans la défaite, AD a été incroyable. Historique même. Sur cette partie, le talent californien a ainsi compilé 37 points à 11/17 aux tirs, 21 rebonds, 5 contres et 5 interceptions en 38 minutes. C'est simple, aucun joueur n'a jamais rendu une telle copie depuis l'introduction des contres et des interceptions en 1973.

Une performance XXL... mais insuffisante. Avec des Lakers à la rue à trois points (4/22), les Suns ont eu le contrôle de la rencontre. Et même un Davis déchaîné n'a pas été en mesure de faire un miracle. Pour autant, face à des équipes moins solides que Phoenix (11 victoires - 6 défaites et très fort à domicile), AD peut clairement porter les Angelenos.

"Ses trois derniers matches parlent pour lui. Il est le joueur qu'il a toujours été. Je sais à quel point il est talentueux", a noté le coach des Suns Monty Williams qui l'a eu sous ses ordres chez les Pelicans. "Il est unique en son genre. Il a toujours été comme ça, capable d'imposer son jeu de plusieurs façons", a souligné Russell Westbrook face à la presse.

Avec cette forme, Anthony Davis réalise effectivement un rappel : il reste, en bonne santé, l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et surtout, cette période sans LBJ confirme aussi la nécessité pour lui d'assumer, même avec le King sur le parquet, ce rôle de numéro 1.

Car à 29 ans, il doit désormais être le vrai patron sportif de cette équipe. Publiquement, James a toujours martelé qu'il était prêt à passer le relais à Davis. Cette volonté doit se concrétiser dans le jeu californien lors du retour attendu du natif d'Akron.

Son corps va-t-il le laisser enchaîner ?

Mais justement, il y a tout de même une grosse condition à la domination du natif de Chicago : son état physique. Et malgré sa récente forme éblouissante, il est malheureusement toujours difficile de s'enflammer ou de se projeter. En le regardant évoluer, on se trouve toujours dans le crainte d'une blessure...

La nuit dernière, sur un contact avec Devin Booker, il s'est fait mal à la main dès le 2ème quart-temps. Autant dire que les fans des Lakers ont eu une grosse peur... Cependant, même gêné, il a serré les dents afin de poursuivre la rencontre.

"Je ne sais pas si je suis tombé sur son épaule ou quelque chose comme ça... J'ai perdu la sensation de mon bras, de mes doigts et de ma main. Ma main gauche n'en a pas vraiment eu besoin ce soir. Ils ont dit que je devais laisser le nerf se calmer. J'ai répondu : 'Je n'ai pas le temps de laisser mes nerfs se calmer'", a partagé Anthony Davis.

Il s'agit d'un autre rappel avec AD : sa fragilité physique (sa malchance ?) peut toujours le rattraper. Sauf mauvaise surprise, ce problème, visiblement éphémère, ne devrait pas l'empêcher de continuer sur sa lancée. Et pour permettre à Los Angeles de croire à un retour dans la course aux Playoffs, il va devoir enchaîner en maintenant ce niveau exceptionnel.

Dominateur, Davis se sent enfin dans le rythme et semble (enfin) prêt à imposer sa loi sur la durée.

"Je n'ai pas besoin de motivation. Je vais sur le parquet et je joue au basket. Je pense que j'ai finalement trouvé un rythme et j'ai réglé mes soucis au dos", a-t-il résumé.

Sans retourner à l'infirmerie, Anthony Davis peut sauver la saison des Lakers. Un énorme espoir. Mais avec une énorme condition...

