Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Sixers : 106-115

Kings @ Grizzlies : 113-109

Pistons @ Nuggets : 110-108

Lakers @ Suns : 105-115

- Quoi qu'il advienne des Los Angeles Lakers et de leurs ambitions cette saison, on ne pourra pas reprocher à Anthony Davis de ne pas avoir tout tenté. "AD" a retrouvé un niveau phénoménal ces dernières semaines et porte l'équipe sur ses épaules depuis la blessure de LeBron. Certes, la petite série de victoires des Californiens s'est arrêtée à Phoenix cette nuit, mais Davis n'en a pas moins sorti une prestation surnaturelle et historique.

Face aux Suns, l'intérieur All-Star a compilé 37 points, 21 rebonds, 5 contres et 5 interceptions en 38 minutes à 11/17. C'est bien simple, depuis l'introduction des contres et des interceptions en 1973, aucun joueur n'avait posé une ligne statistique avec au moins 35 points, 20 rebonds, 5 interceptions et 4 contres. Anthony Davis l'a fait, confirmant qu'en dépit de ses douleurs au dos dès le début de la saison ou presque, il était encore capable d'être le monstre que l'on a connu à New Orleans et, plus brièvement, à L.A.

Malgré cette performance inouïe, les Lakers n'ont pas tenu la distance en Arizona. En s'appuyant sur leur adresse à 3 points, une bonne deuxième mi-temps et une meilleure gestion de leurs nerfs, les Suns ont pris le dessus. Mikal Bridges et Devin Booker, 25 pts tous les deux, ont été efficaces au bon moment pour leur 7e match sans le cerveau et le patron de l'équipe Chris Paul.

Si on dit que les Lakers ont manqué de self control, c'est parce que ce bon vieux Pat Beverley s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller bousculer Deandre Ayton par derrière après une faute de Booker sur Austin Reaves. Beverley n'a pas supporté qu'Ayton toise Reave pendant qu'il est au sol et est venu dans l'idée de rendre la justice, mais dans son style particulier que Chris Paul avait pu expérimenter par le passé. Ce serait bien que la prochaine fois le meneur des Lakers vienne confronter ses adversaires par devant s'il veut jouer les justiciers...

Patrick Beverley LEVELS Deandre Ayton pic.twitter.com/zy2aTpDoBz — Lakers Daily (@LakersDailyCom) November 23, 2022

Ben Simmons a tenu le choc, mais a quand même disparu...

- On attendait l'enfer pour Ben Simmons cette nuit à Philadelphie, pour son premier match là-bas depuis son départ houleux après un an de grève, de problèmes psychologiques et de non-dits. Le public a hué, sans surprise. Mais comme Simmons l'a dit, on sent que les fans en avaient encore en réserve et n'ont pas tout donné. C'est peut-être mieux ainsi, surtout que sur le plan du basket, ils ont largement eu de quoi être contentés. Les Sixers, pourtant privés de Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey, ont décroché une victoire presque surprenante face à des Nets pratiquement au complet.

La satisfaction pour le public est probablement venue du fait que Simmons s'est petit à petit effacé après une bonne première période, pour ne marquer que deux points après le repos, sans prendre une seule fois sa chance dans le 4e quart-temps. Au final, l'Australien a posé une ligne de stats respectable (11 pts, 11 pds, 7 rbds), mais a été moins en vue que sur ses dernières sorties en NBA.

Psychologiquement, on notera qu'il a résisté à la pression du public sur ses deux premiers lancers du match, pour finir à 3/6 dans l'exercice.

Ben Simmons made both free throws. He's locked in. pic.twitter.com/KQWo5dcDxE — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2022

En l'absence de ses supérieurs hiérarchiques, Tobias Harris (24 pts, 6 rbds) a rappelé qu'il pouvait se muer en première option au besoin, avec l'aide de De'Anthony Melton (22 pts). Kyrie Irving (23 pts) et Kevin Durant (20 pts) ont eux regagné le banc à 3 minutes de la fin lorsque le match est devenu hors de portée.

La passe de 7 pour les Kings !

- Ja Morant (34 pts) est revenu plus tôt que prévu dans le cinq des Grizzlies après sa blessure à la cheville. Sa présence n'a pas permis aux Grizzlies de stopper les Kings, décidément très chauds en ce moment et qui sont allés chercher leur 7e victoire consécutive en NBA.

De'Aaron Fox a de nouveau sorti un match de haut niveau (32 pts, 6 pds, 8 rbds) et a bénéficié de l'aide d'Harrison Barnes (26 pts) pour creuser l'écart en deuxième mi-temps. Memphis n'a pas lâché l'affaire - pléonasme - et Morant a même ramené son équipe à un point à 5 secondes de la fin, mais a craqué en ratant deux de ses trois lancers francs dans les ultimes instants. Malik Monk, lui, n'avait pas tremblé sur l'action précédente dans la même situation.

Detroit sort du trou

- Nikola Jokic était de retour après avoir dû soigner son Covid cette nuit à domicile contre Detroit. Le double MVP en titre et son "presque triple-double" (31 pts, 10 pds, 9 rbds) n'ont pourtant pas privé les Pistons d'une surprenante première victoire à l'extérieur en NBA cette saison.

Les Nuggets ont pris le match et l'adversaire un peu trop à la légère et l'ont payé cash. Emmenés par Bojan Bogdanovic (22 pts) et Alec Burks (21 pts), les Pistons ont pris le dessus pour mettre fin à leur série de 7 défaites consécutives.

Titulaire, Killian Hayes a apporté 9 points et 9 passes en 28 minutes, à 3/9 et avec 4 pertes de balle.