Patrick Beverley pouvait-il quitter la scène des playoffs autrement que sur une bêtise ? Plutôt bon dans l’ensemble sur cette campagne, et même encore hier soir, le chien de garde des Los Angeles Clippers a gâché sa prestation globale en étant l’auteur d’un vilain geste sur Chris Paul. Il l’a balancé au sol en le poussant dans le dos, donc par derrière, alors que ce dernier rejoignait son banc après un temps mort.

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J

— SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2021