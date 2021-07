Le résultat de la nuit en NBA

- C'est donc sur le parquet où il a tant échoué dans cette quête que Chris Paul est allé chercher son premier ticket pour les Finales NBA. Difficile de ne pas être heureux pour "CP3", qui a balayé cette anomalie de sa carrière en sortant un game 6 grandiose contre les Los Angeles Clippers.

Paul a pris ses responsabilités dans le 3e et le 4e quart-temps pour donner de l'air à son équipe, éteindre l'enthousiasme des fans des Clippers et rendre une copie à 41 points, 8 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, sans perdre le moindre ballon et en shootant à 16/24. Une perf tout simplement magnifique, avec 31 points en 2e mi-temps, dont beaucoup ne l'imaginaient plus capable après la fin de son aventure à Houston.

What a performance... Chris Paul erupts for an #NBAPlayoffs career-high tying 41 PTS, including 31 in the 2nd half, as the @Suns win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993. #ThatsGame

41 PTS | 16-24 FGM | 7 3PM | 8 AST pic.twitter.com/OiGaa0NGN2

— NBA (@NBA) July 1, 2021