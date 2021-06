Comment la NBA a éliminé l’équipe de France face à la Suisse

- Didier Deschamps a abordé la compétition en tenant ses joueurs comme Zeljko Obradovic et en proposant un jeu flashy à la Boja Maljkovic pour finir comme un vulgaire Doc Rivers.

- Certains n’avaient plus assez de jus sur le terrain à force de mater les matches au milieu de la nuit, mater les streams de Trashtalk et débattre PG/Booker sur Twitter. Coucou Grizzou, Jules Koundé et les autres.

Julio ! Booker ou Paul George ? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 20, 2021

- Bon OK, on est peut-être de mauvaise foi, ils ont probablement juste maté les matches de 21h. Hein, dites-nous qu’ils ont quand même pas maté les matches la nuit ? SVP ?

- Paul Pogba a fait approximativement 42 célébrations TikTok après un seul but (et quel but, quand même), parmi lesquelles un début de piquouze façon Ice In My Veins by D’Angelo Russell ou une espèce de célébration Melo. Sauf que là c’était pas au buzzer, il aurait peut-être fallu rester concentré après…

Haahahaha Pogba did 4 celebrations just to loose on pens pic.twitter.com/T88s16aFP5 — Cameron (@lfcamrun) June 29, 2021

- Comme certains en NBA, Kylian Mbappé a d’abord pensé à sa légende personnelle en tirant les coups-francs, les corners, les touches, en conduisant le bus et en voulant prendre le 5ème péno (not 1, not 2, not 3, not 4) plutôt qu’à l’intérêt de l’équipe.

- Parce que Véro 2021 s'est trop inspirée de LaVar qui s'était lui-même inspiré de Véro 2014.

Footage of Rabiot’s mother in tribune telling off Pogba’s and Mbappè’s family after the defeat while praising his son. What a sad human being pic.twitter.com/GHMqVZnIUi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 30, 2021

- Avant que Capela ne cartonne en NBA, les Suisses ne savaient pas qu’on avait le droit d’être bon dans un sport collectif majeur (oui parce que bon, le hockey, hein…).

- Le 1 contre 1, les duels et les qualités athlétiques, c’est bien, mais on était plus fort quand la formation française ressemblait plus à la NCAA qu’au basket AAU. Valérie Garnier et Vincent Collet plussoient.

- La James Harden-isation de Pogba : monstre en attaque, et plus du tout intéressé par la D. Heureusement, on a eu en équipe de France la version Harden à Brooklyn, alors que Man U s’est coltiné le James Harden qui ne voulait pas jouer à Houston...

- D’ailleurs, si Pogba s’est reposé toute l’année en club, les autres vivent de plus en plus mal les calendriers façon NBA, surtout dans cette saison COVIDée. Comme dans les playoffs, on a eu notre lot de blessures (Hernandez, Digne, …) et de joueurs rincés.

- La NBA est une players’ league. Sauf qu’une fois en sélection nationale, les NBAers comme Melo (alors qu’à NY….) n’ont jamais cassé les couilles pour remplir le rôle qui leur était assigné. Contrairement à nos rebelles qui ne veulent pas sortir quand on le leur demande ou qui obligent la Desch à faire la police pour des embrouilles à deux balles avant la prolongation au lieu de donner ses consignes.

🇫🇷🗯️ Un échange assez tendu entre Kingsley Coman et Didier Deschamps !#FRASUI https://t.co/j5UIxj3xW3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2021

- Parce qu’on a voulu faire comme en NBA et jouer small ball sans pivot à l’ancienne comme Olivier Giroud.

- Mbappé a vu Ben Simmons avec un maillot du PSG. Dommage qu’au lieu de s’inspirer de sa qualité de passe (on n’ose même pas rêver de la partie défense), il se soit inspiré de sa formidable capacité à scorer…

Non, vraiment, la NBA-isation du sport français, c'était pas une bonne idée.

