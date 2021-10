Anthony Davis et Dwight Howard, c’était très chaud !

Le début de saison des Los Angeles Lakers se révèle décidément compliqué. Avec deux défaites en deux matches, les Californiens ont encore du mal à trouver le bon rythme sportivement. Et même dans le groupe, il y a visiblement des tensions ! Lors d'un temps-mort dans le deuxième quart-temps, Anthony Davis avait des reproches à faire à Dwight Howard.

Mais l'ancien pivot du Orlando Magic a préféré l'ignorer pour s’asseoir sur le banc. Sauf que de son côté, la superstar n'a pas eu envie de lâcher le morceau... Alors que Davis le confrontait, Howard s'est levé et les deux hommes ont eu une altercation, avant l'intervention de leurs coéquipiers pour les séparer.

Une histoire minimisée par la suite par les deux joueurs devant les médias.

"C'est terminé. Après que la situation se soit produite, DH et moi en avons parlé... et nous l'avons laissé dans le vestiaire à la mi-temps", a commenté Davis.

Pour les Californiens, il va falloir tout de même surveiller cette situation. Et aussi se dire franchement les choses pour éviter une mauvaise ambiance dans le groupe. Car pour l'instant, les Lakers ont du mal à trouver la bonne formule.

Anthony Davis and Dwight Howard have an altercation on the bench. 😳

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 23, 2021