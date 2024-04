Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Anthony Davis

Magic @ Sixers : 113-125

Bulls @ Wizards : 129-127

Hornets @ Celtics : 98-131

Pacers @ Cavaliers : 120-129

Nets @ Knicks : 107-111

Raptors @ Heat : 103-125

Lakers @ Grizzlies : 123-120

Hawks @ Timberwolves : 106-109

Bucks @ Thunder : 107-125

Nuggets @ Spurs : 120-121

Pistons @ Mavericks : 107-89

Pelicans @ Warriors : 114-109

Rockets @ Trail Blazers : 116-107

Jazz @ Clippers : 110-109

Suns @ Kings : 108-107

Les Lakers, les grands gagnants !

- Les Los Angeles Lakers ont simplement assuré l'essentiel sur le parquet des Memphis Grizzlies (123-120). Sans franchement convaincre, les Angelenos ont été portés par le duo Anthony Davis (36 points, 14 rebonds) - LeBron James (37 points).

Malgré la domination de cette association, le collectif californien a eu du mal à suivre. Les Grizzlies, même décimés, ont fait douter les Lakers jusqu'au bout. Grâce notamment à GG Jackson (31 points), Scottie Pippen Jr (28points), Jake LaRavia (28 points) et Jordan Goodwin (23 points, 17 rebonds).

Mais avec 6 points du King dans la dernière minute, Los Angeles a forcé la décision. Pour un succès essentiel qui permet aux Lakers de récupérer la 8ème place à l'Ouest avant la dernière journée de la saison régulière.

LEBRON SLAM TO SEAL IT pic.twitter.com/Yyo1UNN0Eg — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2024

- Pourquoi ? Car les Golden State Warriors, contre les New Orleans Pelicans (109-114), et les Sacramento Kings, face aux Phoenix Suns (107-108), ont perdu ! Malgré les 33 points de Stephen Curry, le collectif des Pelicans a été plus solide pour l'emporter.

Zion Williamson (26 points) a réalisé un gros chantier à l'intérieur, alors que CJ McCollum (28 points) et Trey Murphy III (24 points) ont enchaîné derrière la ligne à trois points. A noter le match de Draymond Green à 0 point (0 tir), mais 12 rebonds et 11 passes décisives.

Avec ce succès, New Orleans conserve la 6ème position au classement, avec une victoire de plus que les Suns ! Dans le même temps, Phoenix a pourtant arraché la victoire face à Sacramento grâce notamment à Kevin Durant (28 points).

Malgré un retard de 16 points, les Suns ont réussi un gros come-back. Avec un KD essentiel dans le money-time. Auteur de 23 points, De'Aaron Fox a eu l'opportunité de faire gagner les siens, mais a loupé cette opportunité... en se plaignant d'une faute de Bradley Beal, qui n'a pas été signalée.

Les Nuggets perdent la main...

- Toujours à l'Ouest, les Denver Nuggets ont subi un retour fou des San Antonio Spurs (120-121) ! Grâce à Jamal Murray (35 points en 29 minutes) et Nikola Jokic (22 points, 12 passes décisives), la franchise du Colorado semblait pourtant avoir le match en main. Avec une avance confortable de 23 points.

Puis les Nuggets ont perdu le contrôle... Victor Wembanyama (34 points, 12 rebonds) a sonné la révolte. Avec 17 points en 3 minutes pour réveiller son équipe dans le troisième quart-temps ! Mais c'est bien Devonte’ Graham qui a donné la victoire aux Texans avec un floater à 0,9 seconde de la fin.

Conséquence directe : Denver glisse à la 3ème position de la Conférence !

SPURS GAME-WINNER STUNS NUGGETS They erased a 23-point deficit pic.twitter.com/x2GCIgpt5V — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2024

- Car dans le même temps, l'Oklahoma City Thunder a surclassé les Milwaukee Bucks (125-107) et les Minnesota Timberwolves ont assuré face aux Atlanta Hawks (109-106). Face à des Bucks sans Giannis Antetokounmpo, OKC a contrôlé les débats de A à Z.

Mais sans un grand Shai Gilgeous-Alexander (23 points à 7/21 aux tirs), le Thunder a récité son basket sur le plan collectif. Avec les impacts de Chet Holmgren (22 points) et Jalen Williams (17 points). Les Bucks, toujours 2èmes à l'Est, restent sous la menace des New York Knicks...

A domicile, les Wolves ont donc dominé les Hawks avec un super Rudy Gobert ! Le Français a signé un match quasiment parfait avec 25 points, 19 rebonds à 10/10 aux tirs, mais 5/8 sur la ligne. Malgré la faillite d'Antony Edwards (14 points à 4/12), les Wolves ont pu compter sur un secteur intérieur dominateur.

Et pourtant, Karl-Anthony Towns, pour son retour, a été relativement rouillé (11 points à 4/11). Mais pour épauler Gobert, l'essentiel Naz Reid a encore été présent (19 points). Assuré de terminer à la 10ème place à l'Est, Atlanta en a profité pour remettre Trae Young (19 points en 27 minutes) en rythme.

Anthony Edwards : « On fait 100% confiance à Rudy Gobert »

L'avantage du terrain pour les Clippers

- Dans les autres rencontres à l'Ouest : les Dallas Mavericks, battus par les Detroit Pistons (89-107), et les Los Angeles Clippers, surpris par le Utah Jazz (109-110), n'avaient pas envie de se faire violence. Pour rappel, les deux équipes ont déjà la garantie de s'affronter au premier tour des Playoffs.

Chez les Texans, Luka Doncic et Kyrie Irving étaient ainsi au repos. Marcus Sasser (24 points) s'est fait plaisir. A noter l'apport intéressant d'Evan Fournier (13 points) malgré ses difficultés à longue distance (1/6).

Du côté des Clippers, l'objectif, même sans Kawhi Leonard, était quasiment le même. Paul George a par exemple joué 8 minutes (James Harden 10, Russell Westbrook 9). Le Jazz en a profité, avec un Kenneth Lofton Jr (27 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) impressionnant. Malgré ce revers, Los Angeles a l'assurance d'avoir l'avantage du terrain.

- Enfin, dans un match sans le moindre enjeu, les Houston Rockets ont dominé les Portland Trail Blazers (116-107). Sans plusieurs cadres, Jalen Green (26 points) a pris ses responsabilités. Tout comme Amen Thompson (17 points, 15 rebonds) à l'intérieur.

Pour les Blazers, il est intéressant de voir que Scoot Henderson (30 points) termine la saison sur un bon rythme. Mais il s'agit du seul point positif... avec un Dalano Banton (28 points) qui continue d'allumer en sortie de banc (9/26).

SCOOT THROWS IT DOWN pic.twitter.com/Dn3CG44ZLF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2024

La bonne affaire pour les Sixers, mais...

- A l'Est également, il y a du suspense. Dans la course à la qualification directe aux Playoffs, les Philadelphia Sixers ont frappé fort en dominant l'Orlando Magic (125-113). Avec un super Joel Embiid (32 points, 13 rebonds), les 76ers ont fait mal à la défense floridienne.

En plus, le Camerounais a été bien épaulé par Tyrese Maxey (28 points) et Kelly Oubre Jr (21 points). Dans le même temps, Franz Wagner (24 points) et Paolo Banchero (22 points) ont beaucoup tenté, mais ont eu de la maladresse pour courir après le score.

Les Sixers, toujours à la 7ème place, en profitent pour revenir à égalité avec le Magic, 5ème ! Problème : Embiid a toujours un problème à son genou ! S'il a pu finir la rencontre, l'intérieur était clairement gêné. Une situation à surveiller avant les Playoffs...

Joel Embiid, une blessure qui a provoqué une dépression

- Si Philadelphia est de retour dans le coup, c'est aussi grâce à la défaite des Indiana Pacers face aux Cleveland Cavaliers (120-129). Malgré la copie de Tyrese Haliburton (19 points, 12 passes décisives), les Pacers ont subi la loi des Cavs avec un duo dominant : Donovan Mitchell (33 points) - Jarrett Allen (29 points, 13 rebonds).

Dans le money-time, Indiana n'a pas réussi à répondre. L'équipe avait pourtant l'avantage à 2 minutes de la fin (120-118). Mais elle n'a plus marqué en étant incapable de résister aux Cavs. Les Pacers n'auront pas le droit à l'erreur contre les Hawks... Avec ce succès, Cleveland a la garantie d'avoir l'avantage du terrain au premier tour.

- Dans un derby, les New York Knicks ont obtenu un succès précieux face aux Brooklyn Nets (111-107). Avec cette victoire, les New Yorkais peuvent encore rêver de la 2ème place, actuellement occupée par les Milwaukee Bucks.

Sur cette partie, les Knicks ont couru après le score. Avant de prendre le contrôle à partir du 3ème quart-temps. Comme toujours, Jalen Brunson (30 points, 11 passes décisives) a porté son équipe. En étant épaulé par Josh Hart (16 points), OG Anunoby (15 points) et Donte DiVicenzo (14 points). En face, Cam Thomas (41 points) était bien trop seul.

Cam Thomas shoved Brunson! OG gets into Cam's face! WHERE BROOKLYN AT?? #NewYorkForever pic.twitter.com/yA3qTcJprC — Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) April 13, 2024

Miami peut rêver, Boston déroule

- Le Miami Heat peut encore rêver d'une qualification directe pour les Playoffs. Toujours 8èmes, les Floridiens semblent bien partis pour disputer le Play-in, mais ont encore l'espoir grâce à une victoire face aux Toronto Raptors (125-103).

Dès le début de la partie, le Heat a pris l'avantage au score et Erik Spoelstra a pu gérer le temps de jeu de ses cadres. Nikola Jovic (22 points) et Jaime Jaquez Jr (20 points) en ont profité. En face, RJ Barrett (35 points) a longtemps maintenu le suspense.

- Bien évidemment assurés de terminer à la première place à l'Est, les Boston Celtics ont écrasé les Charlotte Hornets (131-98). En l'absence des cadres, Payton Pritchard (31 points, 11 passes décisives) s'est comporté comme un patron.

Avec un temps de jeu limité pour des joueurs comme Brandon Miller (14) et Miles Bridges (15), les Hornets n'ont pas proposé grand-chose... Et Tre Mann (19 points) n'a pas été capable de faire le poids à lui tout seul.

- Enfin, les Chicago Bulls ont battu les Washington Wizards (129-127). Avec l'assurance de finir à la 9ème position, les Bulls jouaient également sans leurs cadres. Mais Javonte Green (24 points) et Coby White (20 points) ont tout de même assuré la victoire. Avec également 22 points et 20 rebonds pour Adama Sanogo.

Du côté des Wizards, Deni Avdija (24 points, 12 rebonds) a fait de son mieux.

