Anthony Davis ignore les débats sur son irrégularité offensive

Depuis le début de ces Playoffs, Anthony Davis s'impose, sans le moindre doute, comme le meilleur joueur des Los Angeles Lakers. Sur le plan défensif, l'intérieur représente un véritable patron. Avec de superbes performances de ce côté du parquet.

Par contre, offensivement, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans se montre bien plus irrégulier. C'est simple, le natif de Chicago a pris l'habitude de répondre présent 1 rencontre sur 2. Voici ses points marqués dans l'ordre des matches : 22, 13, 31, 12, 31, 16, 30, 11, 25.

Après sa belle performance au Game 3 face aux Golden State Warriors (127-97), AD a refusé d'alimenter les débats à ce sujet.

"Je n'ai pas prêté attention à ces discussions. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mes coéquipiers n'en parlent pas, mon entourage non plus. J'ai eu exactement les mêmes tirs lors des deux premiers matches. J'ai réussi le Game 1, j'ai raté le Game 2. Puis j'ai eu les mêmes tirs au Game 2 et au Game 3, j'ai raté le Game 2, j'ai réussi le Game 3. J'ai regardé mes tentatives loupées, mais je n'ai rien changé. C'est comme ça. J'essaie de donner le meilleur de moi-même tous les soirs pour aider l'équipe à gagner. Parfois cela ne se passe pas comme prévu. Surtout à cette époque de l'année, je laisse tout sur le terrain et c'est tout ce que je peux faire", s'est défendu Anthony Davis en conférence de presse.

Au niveau de ses tirs, Anthony Davis a raison. Par contre, est-ce qu'il a toujours la même intensité, la même activité et la même implication ? Pas sûr. Dans son énergie et son impact, il y a tout de même deux versions depuis le début de ces Playoffs. Et on connaît la version indispensable aux Lakers...

Anthony Davis, une performance pour l’histoire