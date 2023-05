Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Anthony Davis

Knicks @ Heat (1-2) : 86-105

Warriors @ Lakers (1-2) : 97-127

- Après la réponse des Golden State Warriors au Game 2, voici celle des Los Angeles Lakers au Game 3 ! Surclassés lors du précédent match, les Angelenos ont donné la leçon aux Dubs (127-97) avec une superbe performance d'Anthony Davis.

Sur courant alternatif depuis le début des Playoffs, l'intérieur a enfilé, à nouveau, son costume de patron sur cette rencontre. Omniprésent sur le plan défensif, AD a également retrouvé son rythme et son activité sur le plan offensif : 25 points, 13 rebonds et 3 interceptions.

Dans un début de match brouillon des deux côtés, les Lakers se sont essentiellement reposés sur un D'Angelo Russell (21 points) en feu. En face, Klay Thompson (15 points) a fait illusion en début de partie. Mais alors que les Warriors avaient créé un premier écart, un homme s'est réveillé : LeBron James (21 points, 8 passes décisives et 8 rebonds).

Pour la première fois de sa carrière en Playoffs (275 matches), le King a bouclé le premier quart-temps sans tenter le moindre tir. Créateur et impliqué défensivement, LBJ a ensuite mis la machine en route... Et le coup a été terrible pour les Dubs.

Maladroits à l'image d'un Stephen Curry en difficulté (23 points à 9/21 aux tirs) ou d'un Thompson brouillon (6 turnovers), les Warriors ont en plus dû composer sans Draymond Green, qui a connu des problèmes de fautes.

Frustrés, les hommes de Steve Kerr ont perdu le fil de la partie avec des fautes flagrantes ou techniques... Malgré une timide révolte grâce à Andrew Wiggins (16 points), auteur d'un énorme poster sur AD, les Warriors ont été totalement dépassés par les assauts des Lakers.

Plié avant même le dernier quart-temps, le match a été un gros blowout. Une réaction nette des Lakers, qui ont su répondre grâce aux choix de Darvin Ham aux ajustements du G2.

Comment Steve Kerr et les Warriors se sont ajustés pour étriller les Lakers

- Et avant le choc Lakers-Warriors, le premier match de la soirée avait également été une correction ! Bien aidé par le retour du héros Jimmy Butler (28 points), le Miami Heat a tout simplement surclassé les New York Knicks (105-86) pour la première rencontre de la série en Floride.

Mais cette fois-ci, la rencontre était quasiment pliée dès la pause ! Avec une défense étouffante, les hommes d'Erik Spoelstra ont dégoûté ceux de Tom Thibodeau. Avec un terrible à 8/40 à longue distance, Jalen Brunson (20 points à 7/20 aux tirs) et ses partenaires ont totalement déjoué.

Dépassés par l'intensité du Heat, les Knicks n'ont jamais trouvé le bon rythme. On pense notamment à un Julius Randle débordé des deux côtés du parquet (10 points à 4/15 aux tirs) avec des efforts à la "Deandre Ayton".

A l'inverse, Miami ne manque jamais d'énergie. Dans le sillage d'un Butler agressif malgré sa maladresse (9/21 aux tirs), Max Strus (19 points), pourtant dans le dur derrière l'arc (3/10) a fait mal à NY. Tout comme Bam Adebayo, auteur d'un véritable chantier à l'intérieur (17 points, 12 rebonds).

Comme depuis le début des Playoffs, Kyle Lowry (14 points) a encore été particulièrement précieux en sortie de banc. Pour les Knicks, il y a vraiment urgence à trouver des solutions. Dans cette série, Thibodeau a clairement du mal à faire la différence par son coaching...

Le symbole de la soirée ? Pendant que Randle perdait son temps à s'embrouiller, Butler tapait sa meilleure danse.

Well it took 3 games but Heat-Knicks in 2023 finally caught up to the memories and traditions of the 90s...

.... and of course Jimmy Butler is dancing to all of it LMAO pic.twitter.com/VzXyF4WXJd

— Naveen Ganglani (@naveenganglani) May 6, 2023