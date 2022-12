CQFR : Anthony Davis et les Lakers font sensation contre les Bucks

Anthony Davis monstrueux contre les Bucks

Los Angeles Lakers @ Milwaukee Bucks : 133-129

Très belle victoire des Lakers. Peut-être même un match déclic pour l'équipe de Darvin Ham, certes encore irrégulière mais qui montre de vrais progrès depuis quelques semaines. Ses joueurs se sont payés la tête de l'un des très grands favoris en allant s'imposer sur le parquet des Bucks. Anthony Davis a délivré une prestation exceptionnelle en passant 44 points sur la tronche de Giannis Antetokounmpo. LeBron James l'a bien épaulé avec ses 28 points, 8 rebonds et 11 passes. Le King a d'ailleurs dépassé Magic Johnson au nombre de caviars distribués en carrière et il occupe le sixième rang All-Time.

What a performance by Anthony Davis. 44 PTS

10 REB

4 AST

3 BLK

W pic.twitter.com/iF0JZrZgQG — NBA (@NBA) December 3, 2022

Antetokounmpo a aussi atteint la barre des 40 pions, tout pile, mais les Bucks, réputés pour leur défense, ont laissé beaucoup trop de paniers faciles à leurs adversaires. "Ils ont fait leur vie dans la peinture", regrettait même le double-MVP. Cette défaite gâche un peu le retour à la compétition de Khris Middleton. L'arrière All-Star a fait ses grands débuts cette saison et il a inscrit 17 points (avec 7 passes décisives).

Philadelphia Sixers @ Memphis Grizzlies : 109-1117

Les 35 points de Joel Embiid n'ont pas suffi pour Philadelphia. Toujours privés de Tyrese Maxey et de James Harden, les Sixers se sont inclinés à Memphis. Jaren Jackson Jr a sorti un très bon match (22 points, 4 blocks) et Ja Morant a marqué 28 points. Très gros boulot également de Steven Adams, auteur de 9 points, 16 rebonds et 6 passes tout en défendant sur Embiid.

New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs : 117-99

Dixième défaite de suite pour les Spurs. Ils n'ont rien pu faire contre Zion Williamson et les Pelicans. En grande forme, le premier choix de la draft 2019 a compilé 30 points et 15 rebonds. Jonas Valanciunas a lui aussi posté un double-double (21-11). New Orleans a complètement verrouillé la raquette contre une équipe de San Antonio trop jeune et pas assez solide. Les Pelicans se rapprochent de la première place à l'Ouest tandis que les Spurs sont bons derniers.

Comeback victorieux pour Jimmy Butler

Miami Heat @ Boston Celtics : 120-116

Très belle victoire de Miami dans ce choc qui sentait bon les playoffs à Boston. Le retour de Jimmy Butler, absent depuis 7 matches, a fait du bien au Heat, victorieux après prolongation. L'arrière All-Star a marqué 25 points tout en captant 15 rebonds et il a inscrit le panier pour la gagne en OT. Les Floridiens ont aussi réussi à étouffer Jayson Tatum, limité à 14 points et 5 sur 18 aux tirs alors qu'il avait planté 49 points lors du dernier meeting entre les deux équipes il y a quelques jours.

Jimmy Butler (25 PTS, 15 REB, 3 AST) came up CLUTCH in the Heat overtime win! pic.twitter.com/euBYdr4qrd — NBA (@NBA) December 3, 2022

Jaylen Brown a assumé le scoring en claquant 37 points dont un panier primé avec la planche en fin de partie pour arracher les cinq minutes supplémentaires. Mais ça n'a pas suffi devant la puissance collective du Heat. Bam Adebayo a inscrit 28 points, Tyler Herro 26 et Kyle Lowry en a scoré 20. C'est seulement la cinquième défaite des Celtics cette saison. Ils venaient même d'enchaîner 10 victoires consécutives devant leur public.

Washington Wizards @ Charlotte Hornets : 116-117

La grosse tentative de comeback des Wizards a échoué, mais ce n'est pas passé loin. Menés de 19 points à l'entame du quatrième quart-temps, Bradley Beal (33 points) et ses partenaires ont complètement étouffé les Hornets dans les 12 dernières minutes (28-10). Mais Terry Rozier (25 points) et les siens ont tenu bon de justesse. C'est la cinquième défaite de Washington au cours des six derniers matches.

Denver Nuggets @ Atlanta Hawks : 109-117

Pas de Trae Young mais pas de problème pour les Hawks. Le rookie AJ Griffin a parfaitement pris son relais dans le cinq majeur en inscrivant 24 points lors de cette belle victoire contre les Nuggets. Dejounte Murray a pris les commandes de l'attaque et il a compilé 34 points et 8 passes décisives. Nikola Jokic a fini avec 24 points, 10 rebonds et 8 caviars mais il a été assez discret offensivement en deuxième mi-temps.

Brooklyn enchaîne les victoires !

Toronto Raptors @ Brooklyn Nets : 105-114

Décidément, les Nets vont de mieux en mieux. Ils ont délivré une très belle prestation d'équipe vendredi soir et les Raptors en ont fait les frais. 27 passes décisives pour les joueurs de Jacque Vaughn et 53% de réussite aux tirs. Ils ont fait tourner la balle et se sont offerts des paniers faciles. Kevin Durant a terminé avec 17 points, 9 rebonds et 7 passes sans forcer (6 sur 10). 27 points pour Kyrie Irving. Brooklyn a ainsi construit un avantage de plus de 20 points avant que Toronto limite la casse. C'est la quatrième victoire de rang pour les New-yorkais, sixièmes à l'Est.

Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers : 96-107

Donovan Mitchell confiait après la rencontre que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris autant de plaisir sur un terrain de basket et ça s'est ressenti. Il a planté 16 points dans les 9 premières minutes, une unité de plus que toute l'équipe du Magic. La nouvelle star des Cavaliers a donné le ton de la rencontre et ses coéquipiers ont surfé sur ses 34 points pour s'imposer. Cleveland s'affirme de plus en plus comme la troisième équipe à l'Est.

Les Rockets choquent des Suns qui "chokent"

Houston Rockets @ Phoenix Suns : 122-121

Sur l'ultime possession de la rencontre, les Suns ont raté 4 tirs. Autant d'occasions d'envoyer le match en prolongation. Devin Booker en a manqué 2, même s'il a fini avec 41 points. Avant ça, Phoenix a aussi gaspillé une avance de 16 points en deuxième période. Les joueurs de Monty Williams ont laissé filer ce match. Mais ça n'enlève rien à la très belle performance des Rockets, héroïques au retour des vestiaires. Jalen Green a inscrit 30 points.

Suns had multiple chances to win the game. Rockets hung on to win on the road 🚀 pic.twitter.com/p6svQhBPWL — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 3, 2022

Indiana Pacers @ Utah Jazz : 119-139

Le duel entre les deux équipes surprises du début de saison a tourné à l'avantage du Jazz, qui enchaîne là une deuxième victoire de suite après avoir perdu plusieurs matches d'affilée. Lauri Markkanen a sonné la charge avec 24 points et 13 rebonds.

Chicago Bulls @ Golden State Warriors : 111-119

Les champions en titre continuent leur montée en puissance. Cette nuit, c'est Jordan Poole qui a pris feu en claquant 7 paniers à 3-points pour finir avec 30 unités au compteur. Draymond Green a aussi été excellent et il est passé à un petit rebond du triple-double (13-9-10). Des performances nécessaires pour combler la maladresse relative de Stephen Curry (6 sur 16). C'est la septième victoire au cours des dix derniers matches pour Golden State.