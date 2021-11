L’éjection ridicule d’Anthony Davis… quelle sale soirée pour les Lakers

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le troisième quart-temps contre les Chicago Bulls a tourné au cauchemar pour les Los Angeles Lakers. Déjà parce que les Californiens ont pris une sauce bien épicée. Ensuite parce qu’ils ont perd leur meilleur joueur, Anthony Davis. Et non, l’intérieur All-Star ne s’est pas blessé. Mais plutôt éjecter par les arbitres.

AD, qui avait déjà pris une première faute technique en début de match, en a écopé d’un deuxième après avoir engueulé un officiel. Et pour cause, ce dernier avait laissé les taureaux remettre la balle en jeu alors que le joueur des Lakers enfilait sa godasse, perdue sur l’action précédente.

Anthony Davis lost a shoe and then cussed the ref for letting the Bulls inbound it and got tossed pic.twitter.com/2g36aQNKcF

— Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) November 16, 2021