Un grand soulagement. Voilà le premier effet procuré aux Los Angeles Lakers par le retour à la compétition d’Anthony Davis. L’intérieur All-Star avait manqué les 30 derniers matches de son équipe avant de rejouer pour la première fois depuis neuf semaines, hier soir, contre les Dallas Mavericks !

Et finalement, peu importe le résultat, à savoir une courte défaite (110-115). L’essentiel, c’est qu’AD soit donc enfin en bonne santé. Prêt à se remettre dans le bain avant de partir à la conquête d’un deuxième titre.

Bien évidemment, il paraissait un brin rouillé après une si longue absence. 4 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. La ligne de statistiques est maigre, bien en-dessous des standards monstrueux du joueur qui compile 24 points et 10 rebonds de moyenne sur l’ensemble de sa carrière débutée en 2012.

Il manquait d’adresse, et surtout de jambes, hier soir. A peine 2 paniers en 10 tentatives. C’est seulement après 5 ratés qu’il a fini par mettre dedans.

First basket back — of course it’s a mid-range jumper 🔥

